De-un EURO speranță!

Alt titlu mai bun pentru rubrica zilnică de pe pagina 11 n-am găsit. Mă scuzați… Dar vorba tik-tok-ului… atât s-a putut.

V-am obișnuit ca pe timpul turneelor finale de Campionat Mondial ori European, din doi în doi ani, să comentăm împreună, în GNV, cele văzute din fața televizorului ori mai nou pe diferite surse online… Acum că avem Naționala calificată , și-n plus îi avem și pe sătmăreanul Adrian Rus în lot și pe careianul Kovacs Istvan printre arbitri, parcă și motivația de a scrie e alta…

Din capul locului zic că nu sunt nici printre exaltații care văd România ieșită din grupă, dar nici nu mi-am luat pietre ca să arunc după Edi & co în caz că vin acasă cu ZERO puncte.

Să fim sinceri… Ne batem cu Slovacia la locul 3. Și pentru cei mai tineri… amintesc că și pe vremea Generației de Aur ne-am dus la un European , în 96, cu mari speranțe și ne-am întors cu coada-ntre picioare dintr-o grupă cu Spania, Franța și Bulgaria. Vă mai amintiți de golul valabil, neacordat lui Dorinel Munteanu în meciul cu Bulgaria. În plus, avem o singură victorie la un European. ..în 2000 cu Anglia după un meci ciudat în care Hagi n-a fost pe teren iar Ganea, da, ăla ce l-a strâns de gât pe arbitrul Mudura la Timișoara, ne-a salvat din penalty pentru 3-2 și ne-a dus în sferturi. De atunci…ceață! Tot ce-mi dă speranță e că am rămas la fel de credincioși și pupători de cruci și icoane ca pe vremea lui Tata Puiu.. Poate că ajutorul divin s-a transferat din tată-n fiu și ieșim cu capul sus din duelul cu frații ortodocși din Ucraina.

O vorbă și despre Kovacs Istvan… n-a fost delegat la meciurile din prima etapă dar e acolo și cu siguranță-l vom vedea săptămâna aceasta la lucru… Și ca un pronostic personal…O semifinală pentru Istvan?

Despre primele meciuri… Germania, Spania și Italia ne-au arătat că nu prea e loc de surprize. Elveția e alta față de preliminarii, iar Ungaria a simțit că un turneu final nu se compară cu Liga Națiunilor.

Mai entuziaști fanii maghiarilor din Centru Nou decât jocul Naționalei din vecini…

Iar de final … despre controversa iscată în jurul comentatorilor de la PROTV… Am impresia că nu mai e mult și o să fim puși să ne comentăm singuri evenimentele sportive.

Televiziunile ne vor da doar imaginea, și restu… să ne descurcăm… Ca un soi de IKEA când îți cumperi produsul, da’ ești și meseriașul de ocazie care-l asamblează… Cum să nu trimiți comentatori la fața locului? Tu, marele PRO? Cred că și dacă-și plăteau singuri cazarea și transportul… comentatorii ar fi preferat să fie acolo la firul ierbii… Să simtă pulsul tribunei. Nu să stea închiși într-o cameră cu un monitor. Și să știe la fel de multe despre meci ca și noi, cei din fața TV-ului! Și Germania nu-i o insulă undeva-n Pacific!

În rest… HAI ROMÂNIA orice ar fi!

Florin Mureșan