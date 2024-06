Mircea Govor: ”Sunt alături de Radu Roca și echipa PSD de la Consiliul Local”

Președintele PSD Satu Mare Mare, Mircea Govor, care este și candidatul acestei formațiuni politice la președinția Consiliului Județean, și-a exprimat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, sprijinul pentru candidatul PSD la Primăria municipiului Satu Mare, Radu Roca, și echipa sa pentru Consiloul Local Satu Mare. De asemenea, Radu Roca, fiind însoțit de o parte dintre candidații la Consiliul Local Satu Mare, a transmis un mesaj de mobilizare pentru toți sătmărenii ca pe data de 9 iunie să se prezinte la urne și să voteze echipa PSD pe toate buletinele de vot.

Mesajul transmis de Radu Roca

Primul care a luat cuvântul în cadrul întâlnircii cu presa a fost candidatul PSD la Primăria municipiului Satu Mare, Radu Roca.

”În timpul campaniei electorale, am prezentat principalele proiecte ale mele și ale echipei, însă acest lucru nu înseamnă că ne rezumăm doar la atât. Aceste proiecte au fost elaborate în urma dialogurilor purtate cu sătmărenii, reflectând nevoile și preocupările acestora.

Suntem o echipă a dialogului, iar pentru noi este esențial să fim întotdeauna în contact cu cetățenii și cu realitățile comunității. Angajamentul nostru nu se oprește la finalul campaniei electorale; continuăm în același mod și după aceasta, pentru a ne asigura că fiecare doleanță este auzită și luată în considerare.

Fiecare candidat pentru funcția de consilier local va reprezenta interesele cetățenilor din fiecare cartier al municipiului Satu Mare.

DRAGI SĂTMĂRENI,

Pentru că întotdeauna am fost un om de acțiune, implicat în comunitate și niciodată nu mi-a plăcut să stau cu mâinile încrucișate, am decis să candidez pentru funcția de primar al municipiului Satu Mare. Cred cu tărie în acest proiect și, din acest motiv, am renunțat la funcția de prefect pentru a putea candida. Din postura de primar, pot face mult mai multe pentru sătmăreni și pentru dezvoltarea municipiului nostru.

Sunt un om de echipă. Prioritatea mea și a echipei mele vor fi mereu oamenii, cetățenii acestui municipiu.

Colaborarea cu președintele și Consiliul județean este foarte importantă pentru dezvoltarea municipiului Satu Mare. Prin parteneriate și comunicare eficientă între primărie și autoritățile județene, putem identifica și implementa proiecte care să sprijine creșterea economică, îmbunătățirea infrastructurii și calitatea vieții locuitorilor. Această colaborare între conducerea locală și cea județeană este un element cheie în asigurarea unei dezvoltări echilibrate a comunității, având ca rezultat beneficii pentru toți locuitorii municipiului Satu Mare.

Pe data de 9 iunie, vă cer să veniți alături de mine și să votați PSD pe toate buletinele de vot, să creăm împreună un viitor așa cum merităm.

Contez duminică, 9 Iunie pe susținerea dumneavoastră.

Împreună pentru viitor- Împreună pentru dezvoltare!”, a spus Radu Roca.

Mesajul de susținere transmis de Mircea Govor

Apoi a luat cuvântuol Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare și candidatul acestei formațiuni politice la președinția Consiliului Județean, pri care și-a exprimat susținerea sa pentru echipa PSD de la municipiul Satu Mare.

”În calitate de președinte al organizației Partidului Social Democrat și candidat PSD la președinția Consiliului Județean Satu Mare, îmi exprim cu tărie sprijinul pentru colegul meu, Radu Roca, candidatul PSD pentru funcția de primar al orașului Satu Mare. Radu este un lider dedicat, cu viziune și integritate, capabil să conducă orașul nostru către un viitor prosper și modern.

De asemenea, sunt mândru să susțin cea mai tânără echipă de consilieri locali PSD. Acești tineri sunt plini de energie, idei inovatoare și un angajament profund față de comunitatea noastră. Ei reprezintă noua generație de lideri care va aduce schimbări pozitive și va răspunde nevoilor tuturor cetățenilor.

Împreună, alături de Radu Roca și echipa noastră de consilieri locali, suntem pregătiți să transformăm Satu Mare într-un loc mai bun pentru toți. Avem planuri concrete și soluții realiste pentru dezvoltarea infrastructurii, îmbunătățirea serviciilor publice și creșterea calității vieții în orașul nostru.

Vă invit să ne susțineți în acest demers și să votați pentru o echipă care pune Satu Mare pe primul loc. Împreună, putem construi un viitor de succes pentru orașul nostru și pentru fiecare cetățean.

Pe 9 iunie, vă îndemn să participați la vot și să susțineți PSD pe toate buletinele de vot. Susținerea dumneavoastră în această duminică, 9 iunie, este esențială! Contăm pe sprijinul vostru!

Împreună pentru viitor – Împreună pentru dezvoltare!

Mesaj către învățători

Atât Radu Roca, cât și Mircea Govor a transmis un cuvânt de apreciere către învăățători cu ocazia zilei dedicate lor.

”Astăzi, cu ocazia Zilei Învățătorului, dorim să aducem mulțumire și apreciere tuturor doamnelor învățătoare domnilor învățători din municipiul și județul Satu Mare, alături de care am avut onoarea să colaborăm de-a lungul timpului.

La mulți ani! Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru copiii noștri!”, a fost mesajul transmis de Radu Roca.

”DRAGI ÎNVĂȚĂTORI,

Astăzi, de Ziua Învățătorului, ne aducem aminte de rolul esențial pe care cadrele didactice îl au în dezvoltarea generațiilor viitoare. Educația este piatra de temelie a unei societăți prospere, iar dumneavoastră sunteți arhitecții acestui viitor.

În această zi specială, 5 iunie, care coincide cu data de naștere a profesorului Gheorghe Lazăr, fondatorul învățământului românesc modern, sărbătorim nu doar istoria și tradiția, ci și dedicarea și pasiunea cu care cadrele didactice își exercită profesia.

De ziua dumneavoastră, primiți urările mele sincere de sănătate, fericire, satisfacții și împliniri profesionale. Vă doresc să vă bucurați mereu de respectul și admirația pe care le meritați. Aprecierea mea este infinită, pentru că știu cât de importantă este munca dumneavoastră.

Susținerea învățătorilor este o prioritate pentru mine. Investiția în educație este misiunea mea pentru viitorul nostru comun. Mă angajez să sprijin inițiativele și politicile care vă vor asigura resursele și recunoașterea de care aveți nevoie pentru a vă îndeplini misiunea nobilă.

La mulți ani tuturor dascălilor!

Mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru copiii noștri și pentru viitorul țării noastre.

Cu respect și apreciere,

Mircea Govor”

