Oașul Negrești și Talna Orașu Nou se întâlnesc și în finala Cupei României!

Obligată să dea câștigătoarea Cupei României , faza județeană, până la finalul săptămânii, AJF Satu Mare a programat meciurile din fazele finale, pe bandă rulantă.

Marți la Micula și Dorolț s-au jucat semifinalele iar finala ar urma să se joace vineri.

În ultimul act au ajuns finalistele Ligii a 4-a ELITE, Oașul Negrești Oaș și Talna Orașu Nou.

Oașul a avut puterea să revină de la 1-2 la pauză și să câștige meciul cu Știința Beltiug. Iar Talna Orașu Nou s-a impus la scor de neprezentare, 3-0 în duelul cu Turul Micula.

Pentru Oașul este o victorie cu atât mai importantă cu cât echipa antrenată de Vasile Pop a jucat duminică la Sângeorz Băi prima manșă a barajului de promovare în Liga a 3-a.

”Vrem să câștigăm eventul și să sărbătorim duminică și promovarea în Liga a 3-a după returul cu Silvicultorul Maieru. Îi simt pe băieți foarte motivați și dornici să joace chiar dacă meciurile sunt din două în două zile. Avem un grup unit și care anul acesta a arătat că merită să câștige trofee. Ne dorim mult să jucăm de la toamnă în Liga a 3-a.” A spus antrenorul Vasile Pop de la Oașul Negrești Oaș.

Acesta a vorbit la Nord Vest TV despre parcursul echipei sale în acest sezon și despre barajul de promovare în Liga a 3-a.

”Am făcut în iarnă câteva transferuri bune. Mărieș a adus un plus prin experiența lui și a fost omul care ne-a ajutat mult. Am făcut un meci foarte bun duminică și cred că victoria noastră, 4-1 pe terenul celor de la Maieru, nu poate fi contestată. Suntem cu un picior în liga a 3-a dar eu consider că trebuie să rămânem concentrați și la returul de duminică pentru a evita orice emoții. Din câte am înțeles cei de la Maieru aveau speranțe mari înaintea duelului cu noi dar alta a fost realitatea din teren. Pot spune că mai greu a fost cu Talna Orașu Nou în finala Ligii a 4-a decât cu Maieru” a punctat Vasile Pop.

Antrenorul celor de la Oașul speră ca duminică la returul cu Silvicultorul Maieru suporterii să vină din nou în număr mare la teren și la final să sărbătorească la final revenirea după 18 ani a Oașului în Liga a 3-a.

”Am avut parte de o tribună plină și-n finala cu Talna. Iar suporterii au fost minunați. Îi așteptăm să vină alături de noi și la returul de diminică de la ora 17,30” a mai spus Vasile Pop.

Legat de semifinala Cupei României de marți de la Dorolț, 3-2 cu Știința Beltiug, Bonea a deschis scorul pentru Știința în minutul 20 apoi Lucien Contra a egalat în minutul 31. În minutul 45 echipa din Beltiug a trecut din nou în avantaj după reușita din penalty a lui Bonea.

Oașul a suprins în partea a doua și, chiar dacă ar fi trebuit să fie echipa mai obosită, a reușit să întoarcă rezultatul prin Buciuta min 56 și Lucian Pop în minutul 72.

Finala dintre Oașul și Știința Beltiug e programată vineri de la ora 18 la Dorolț

Nelu Donca: ”Vrem cupa!”

În a doua semifinală, jucată la Micula, Talna Orașu Nou s-a impus clar, scor 3-0 în fața celor de la Recolta Dorolț. Au marcat Negrean, Gergely.

Talna- Miclea, Palinceac, Stoian, Negrean, Onea,Coceriuc, Cireap, Costea, Kovacs, Keckes și Gergely .

A lipsit Novoselenszki, accidentat.

”Îmi doresc să câștigăm cupa. E un obiectiv și pentru mine ca antrenor și îi simt motivați și pe băieți. A fost o dezamăgire în vestiar după returul finalei din ELITE de la Negrești Oaș și cu greu am trecut peste acea înfrângere mai ales că eu consider că am făcut un meci bun și meritam mai mult” ne-a spus Nelu Donca , antrenorul celor de la Talna Orașu Nou.