PSD Satu Mare, apreciat la Consiliul Politic Național după rezultatele de la locale și europarlamentare

– Social democrații sătmăreni și-au depășit obiectivul fixat de centru, cu peste 5000 de voturi și au obținut un plus de 13000 de voturi față de alegerile din 2020

Alegerile locale și cele europarlamentare au trecut. Se știu învingătorii iar în tabăra învinșilor încep să cadă deja capete.

Partidul Social Democrat e marele câștigător la nivel național iar acest lucru a fost clar evidențiat și la Consiliul Politic Naţional care s-a desfăşurat, vineri, în sala “Academiei Sâmbăta” a Mănăstirii Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a felicitat întreaga suflare social-democrată însă a ținut să precizeze că nu e timp pentru sărbătoare căci partidul trebuie să continue munca deoarece la ușă bat alegerile prezidențiale.

La analizarea rezultatelor alegerilor locale şi europarlamentare județul Satu Mare a fost apreciat.

Conducerea PSD Satu Mare a obținut rezultatele asumate inițial la alegerile locale, depășindu-și obiectivele stabilite anul trecut. Social democrații sătmăreni au terminat pe poziția a doua , după UDMR, la vot politic la nivel de județ iar în urma negocierilor va avea de la toamnă doi vicepreședinți de Consiliu județean, doi viceprimari la municipiul Satu Mare și un viceprimar la municipiul Carei.

Aceste realizări au fost menționate și de liderii naționali ai partidului în cadrul Consiliului Politic Național de la Sâmbăta de Sus, unde performanțele filialei conduse de Mircea Govor au fost apreciate.

Conform rezultatelor finale, UDMR a obținut 59.643 de voturi, devenind prima forță politică din județ. PSD a urmat cu 31.368 de voturi, în timp ce PNL s-a situat pe locul trei cu 29.500 de voturi. Aceste rezultate reflectă o creștere semnificativă a sprijinului pentru PSD în județul Satu Mare.

UDMR, cu cele 14 mandate obținute în Consiliul Județean, și PSD, cu 8 mandate, vor colabora pentru a conduce județul în următorii patru ani. Această coaliție asigură o majoritate solidă și promite o guvernare stabilă și eficientă. Să mai amintim și consiliul local al municipiului Satu Mare, PSD a câștigat un mandat, 4 acum față de 3 în urmă cu patru ani în vreme ce PNL-ul scade de la patru la trei mandate.

De remarcat că pentru PSD Satu Mare obiectivul electoral inițial electoral a fost depășit cu 5200 de voturi, o dovadă a mobilizării eficiente și a strategiei electorale bine aleasă de echipa condusă de Mircea Govor.

În plus, cu Mircea Govor cap de listă, PSD Satu Mare a câștigat trei consilieri județeni, ajungând de la 5 câți are acum la opt în viitorul Consiliu județean. Iar candidatul PNL, Adrian Cozma , chiar dacă se laudă că a terminat pe poziția a 2-a la vot pe persoană fizică …a pierdut ca și cap de listă la PNL…trei consilieri județeni. Ajungând de la zece câți are acum la șapte în viitorul mandat! Lucru care întărește realitatea că fără voturile aliaților de la AUR , USR și PROROMÂNIA , Adrian Cozma ar fi fost ” pe nicăieri ca Vida Geza” cum spune o vorbă veche prin Sătmar. Iar peste toate să amintim și faptul că Gheorghe Cârciu este primul sătmărean ales în Parlamentul European de pe lista PSD.

Așadar, oricum am face calculele și pe orice față am întoarce rezultatele , la nivel de județul Satu Mare, UDMR și PSD sunt marii câștigători…

Cât despre învinși, promitem mai multe date și cifre , într-o analiză viitoare!