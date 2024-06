Studenți ai UVVG, premiați într-un concurs de procese simulate

O echipă de studenți a Facultății de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a câștigat locul II la un concurs de procese simulate, organizat de Cercul științific studențesc Lex Civile din cadrul Facultății de Economie și Drept a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș în parteneriat cu Editura Universul Juridic din București.

Concursul a presupus întocmirea unei acțiuni civile, în materia dreptului proprietății intelectuale, pornind de la o stare de fapt dată. Echipele ale căror acțiuni nu au fost selectate pentru a fi susținute ca atare, au trebuit să întocmească o întâmpinare corespunzătoare pentru una dintre acțiunile din concurs, decisă prin tragere la sorți. Ulterior, „reprezentanții reclamanților” au avut obligația să înainteze un răspuns la întâmpinarea primită. Totul la termene riguros stabilite și respectate.

„Obiectul speței l-a reprezentat acțiunea în răspunderea civilă delictuală. Pe scurt, X a scris un roman în timpul celui de al doilea război mondial, dar nu a reușit să îl publice deoarece soția sa a pierdut geanta în care se afla manuscrisul. Ulterior, în 2020, Y a publicat și semnat un roman care cuprinde aceeași poveste, fără a modifica nimic”, a relatat Giulia Sarah Lazăr, studentă în anul III la Facultatea de Științe Juridice a UVVG.

Echipa arădeană, denumită Iuvenes patroni ex Aradinum a fost formată din trei studenți doi pledanți, Giulia Sarah Lazăr, (anul III) și Denisa-Maria Buda (anul II), un membru supleant, Samuel Fabian Marușcă (anul I)și un coordonator, Andreea Ciulea (anul IV).

Departajarea s-a făcut în urma aprecierii făcute de juriu format din cadre didactice universitare și practicieni.

„A fost o provocare pentru noi, deoarece a trebuit să construim o întreagă poveste cât mai veridică pornind de la obiectul acțiunii, am creat probe, inclusiv cărți de identitate, certificate de naștere, expertize tehnice și multe alte documente pentru a ne sprijini acțiunea. În pregătirea noastră pentru acest proces simulat, am învățat să lucrăm mai eficient în echipă, să ne sprijinim unii pe ceilalți și să ne bucurăm de fiecare idee bună pe care un coechipier a avut-o și să o implementăm astfel încât colegii noștri adversari să nu poată să aducă contraargumente. Datorită acestui proces simulat, am avut oportunitatea de a înțelege mai bine cum se desfășoară un proces real, să ne îmbunătățim abilitățile oratorice, să ne dezvoltăm cunoștințele teoretice și tehnicile argumentării. Bineînțeles, nu am fi reușit să obținem premiul II fără sprijinul și coordonarea domnului profesor conf. univ. dr. Paul Popovici, care ne-a îndrumat pe tot parcursul pregătirii”, a povestit Denisa Maria Buda.

Individual, Denisa Maria Buda a obținut premiul pentru cea mai bună participare.

„Iuvenes patroni ex Aradinum a obținut un meritoriu loc II pe echipe, clasificare însoțită nu doar de diplome, ci și de premii, câte un voucher în valoare de 500 lei oferit de Universul Juridic pentru achiziționarea de cărți pentru fiecare membru. Mulțumim și pe această cale organizatorilor, dar și facultății și Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad pentru susținerea morală și materială. Cea mai importantă resursă a oricărei construcții sunt oamenii, de aceea se și spune că „omul sfințește locul”. Dar până la a ajunge la o asemenea performanță, drumul începe cu motivarea celor care ar putea fi interesați de propria lor devenire. Odată ce se reușește aceasta, emulația face ca parcursul oricât de anevoios ar fi să aibă un sens și o bucurie a dedicării. Așa a fost și în cazul studenților noștri care s-au decis să participe la concursul mai sus menționat.Pentru mine nu a fost prima experiență de acest gen, dar, ca de fiecare dată, colaborarea cu studenții oricât de diferiți ar fi, generează aceleași împliniri pe care numai un părinte și un dascăl cred că le poate avea.Acestor tineri care și-au dedicat o parte din timpul lor pregătirii pentru concurs și au reprezentat cu cinste facultatea și universitatea din care fac parte, li se cuvin toate felicitările. Iar eforturile lor au fost răsplătite prin meritoriul loc II ocupat”, a declarat conf. univ. dr. Paul Popovici, un profesionist de excepție, recunoscut și pentru modul special în care își susține cursurile.

Evenimentul s-a desfășurat la inițiativa și sub coordonarea distinsului conf. univ. Eugen Hurubă, președinte al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, director al Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România și director al „Revistei române de executare silită”.