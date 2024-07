Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” Țeghea a sărbătorit 30 de ani de la înființare

Așezământul monahal „Nașterea Maicii Domnului” Țeghea a sărbătorit la sfârșitul săptămânii trecute, 30 de ani de la înființare. Cu această ocazie, PS Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat aici o Litrughie Arhierească.

Duminică, 30 iunie 2024 – I-a după Rusalii, a Tuturor Sfinților, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a slujit la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” Țeghea din județul Satu Mare, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea așezământului monahal.

„Suntem în Câmpia de Vest a țării, în Câmpia Careiului, la Mănăstirea cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” Țeghea, care își sărbătorește hramul de vară. Și anume, s-a făcut o tradiție ca să venim la Duminica Tuturor Sfinților să facem hramul de vară, hram pe care l-am dat la sfințirea acestei biserici minunate în stil maramureșean”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Mănăstirea Țeghea s-a născut în 1994, când dorința credincioșilor, care au rămas foarte puțini, și a Părintelui Profesor Ștefan Pomian, care a făcut demersurile de înființare a mănăstirii, ca să nu dispară satul. Așa a funcționat. A venit un grup de măicuțe, în frunte cu maica stareță Emanuela, de la Mănăstirea Bistrița Olteană și am înființat mănăstirea, am fost mereu aproape și am fost cel care le-am dat îndrumările necesare din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian și apoi, în 1995, s-au mutat în locul în care ne găsim, din sat, de la biserica satului, și au demarat lucrările de proiectare și ctitorire a unei biserici și a unui corp de clădiri, casă monahală

Sfânta Liturghie Arhierească

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Iustin a binecuvântat casa duhovnicului, construită în ultimii doi ani, și o troiță ridicată în incinta mănăstirii.

Soborul slujitor la Sfânta Liturghie a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Protos. Sebastian Drăguțan, duhovnicul mănăstirii, Protos. Visarion Beuka, de la Mănăstirea Scărișoara Nouă, Pr. Florian Mocan, protopopul Careiului, Pr. Ioan Răcășan din Craidorolț, Pr. Gavrilă Ștețco din Crișeni, Pr. Mirel Costași din Satu Mic, Pr. Casian Sopoian din Acâș, Pr. Ion Bîrle din Chegea, Pr. Bogdan Călimanu din Chereușa, Pr. Adrian Horotan din Moftinu Mare, Pr. Ioan Ardelean din Doba, Pr. Gheorghe Paul din Cig, Pr. Vlad Marcu din Blaja, Pr. Vasile Perșe din Santău, Pr. Alin Toma de la Spitalul Județean Satu Mare, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizare, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la priceasnă au cântat Rodica Pop Seling din Zalău, Maria Tripon din Negrești Oaș și Ionela Ungurean din Doba.

După chinonic, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a rostit un bogat cuvânt de învățătură despre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului, despre faptele și martiriul lor, despre răspândirea creștinismului în lume.

Între oficialități au fost primarul Daniel Bela Balogh al comunei Craidorolț și Ing. Mircea Lețiu, fost membru în Adunarea Națională Bisericească și Adunarea Eparhială.

Momentul aniversar

Împlinirea a trei decenii de existență a Mănăstirii Țeghea, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a alcătuit un Act Aniversar, ca mărturie peste ani a acestui moment istoric unic, dat în Reședința Episcopală din Baia Mare și întărit cu semnătură olografă proprie, precum și a Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor și schiturilor, maica stareță Stavr. Emanuela Mateiu și Părintele duhovnic Protos. Sebastian Drăguțan. Actul Aniversar a fost citit în auzul tuturor celor în jur de 3.000 de credincioși prezenți la eveniment de Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizare.

Evenimentul împlinirii a 30 de ani de la întemeierea mănăstirii a fost marcat prin editarea unei monografii și a unui minipliant cu istoricul mănăstirii, precum și scoaterea unei plachete aniversare dedicate aceluiași eveniment.

Aniversarea a adus și două distincții pentru conducerea mănăstirii: maica stareță Stavrofora Emanuela Mateiu și Părintele duhovnic Protos. Sebastian Drăguțan au fost distinși cu Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul”, cel care a sfințit paraclisul din casa monahală, fiind legat sufletește de această mănăstire.

Ca mulțumire pentru grija pe care o poartă acestui sfânt locaș de închinare, Părintele Protos. Sebastian Drăguțan a mulțumit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin pentru prezență și i-a înmânat o icoană și un coș cu flori.

Act aniversar

Totodată, a fost elaborat un act aniversar la Împlinirea a Trei Decenii de la Înființarea Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” – Țeghea 1994-2024, din care redăm câteva aspecte.

„Cât de minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut (Psalmul 103, 25)

Astfel, în ţinutul Careiului, pe hotarul dintre localităţile Craidorolţ-Ţeghea şi Satu Sic, a răsărit, cu voia lui Dumnezeu, în chip minunat, o frumoasă şi importantă mănăstire, aşezată sub ocrotirea Maicii Domnului. Pentru că era vorba de renaşterea monahismului ortodox, Înaltpreasfinţitul Justinian a hotărât ca ea să fie închinată „Naşterii Maicii Domnului”.

Mănăstirea a fost înfiinţată la dorinţa puţinilor credincioşi care au mai rămas în satul Ţeghea – doar 7 familii de creştini ortodocşi –, care au înaintat un memoriu Sfintei Episcopii a Maramureşului şi Sătmarului în august 1994. Stareţă a fost numită monahia Emanuela Mateiu. Ideea înfiinţării acestei mănăstiri a fost susţinută şi încurajată dintru început şi de preotul Ştefan Pomian din Parohia Craidorolţ, de care ţinea satul Ţeghea, ca filie, care a redactat personal memoriul de înfiinţare a mănăstirii.

Maica stareţă Emanuela s-a ostenit şi a muncit mult, cu responsabilitate şi neodihnă, împreună cu mănunchiul de măicuţe şi surori ce au ales calea ascultării şi slujirii lui Dumnezeu în nădejdea mântuirii.

Pentru toată osteneala şi jertfa depusă, în anul 2005, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin Sigheteanul a conferit maicii stareţe Emanuela Mateiu, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Justinian, rangul de stavroforă.

Odată cu sporirea prestigiului mănăstirii, s-a impus şi intensificarea vieţii liturgice şi duhovniceşti, astfel că, în anul 2009, maica stareţă a reuşit să îl aducă pe Ieromonahul Sebastian Drăguţan ca duhovnic al obştii, care a venit din Mitropolia Basarabiei, având binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Petru. Pentru slujirea lui responsabilă şi jertfelnică, a fost ridicat, în 2014, la rangul de Protosinghel de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Astăzi, Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” – Ţeghea a devenit un adevărat loc de pelerinaj, datorită progresului administrativ impresionant, dar şi rânduielilor frumoase şi slujbelor ortodoxe mănăstireşti care se săvârşesc. Împlinindu-se 30 de ani de la modestul început al acestei vetre monahale, astăzi, 30 iunie 2024, în zi de mare sărbătoare a Ortodoxiei, în Duminica Tuturor Sfinţilor, dând cuvenită importanţă evenimentului, am făcut bucurie soborului mănăstirii prin organizarea solemnă a sărbătorii hramului de vară din acest an. Astfel, prin prezenţa Noastră, am fost împreună în comuniune liturgică şi în rugăciune smerită cu obştea monahală, cu soborul păstorilor de suflete, alături de autorităţile prezente şi înaintea poporului dreptcredincios, care vine în fiecare an, în număr mare, să ia parte la bucuria acestei sărbători.

Până aici ne-a ajutat Dumnezeu, lăudat şi slăvit să fie numele Său! Amin!

† I U S T I N

Episcopul Maramureșului și Sătmarului