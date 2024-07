O tânără sătmăreancă face furori la Hollywood. Anais Jessica Berinde a câștigat Oscarul pentru tinerii de până în 18 ani

O tânără din Satu Mare, vedetă la Hollywood. Anais Jessica Berinde, o tânără originară din județul Satu Mare a câștigat Oscarul pentru tinerii de până în 18 ani, așa cum a fost numit premiul de către publicația The Huffington Post.

Dacă în urmă cu opt ani studia actoria și canto, lansându-și primul single și având credite în două filme, Anais Jessica Berinde este acum câștigătoarea premiului Oscar pentru copii. Duminică, 21 iulie, la Hollywood, a avut loc ediția a 45-a de decernare a premiilor Young Artist Academy Awards, unde Anais a câștigat la categoria ,,Cea mai bună actriță adolescentă într-un videoclip musical”.

Anais a fost nominalizată la trei categorii: ,,Cea mai bună actriță adolescentă într-un film de televiziune” pentru rolul Laaka în producția Galwad 2052, regizat de Eric Styles și Claire Doherty, ,,Cea mai bună actriță adolescentă într-un serial de televiziune”, pentru rolul Aisha Khan din producția “Psyched!” regizat de Anca Vaida și ,,Cea mai bună actriță adolescentă într-un videoclip musical”, pentru rolul Ethel din single-ul “Ethel” al trupei irlandeze “The Murder Capital”, regizat de Maxim Kelly.

Anais este în ultimul an la Colegiul de Arte Performante din Londra, unde studiază pentru o diplomă în actorie. În paralel este membru de elită al școlii de televiziune Young Screen Collective din Londra. Anais este reprezentată de către Michelle Kirby, de la agenția “Daisy & Dukes Talent Agency”, una dintre agențiile de top din Marea Britanie.

,,Am fost nevoită să iau o decizie pe ce domeniu doresc să mă bazez. Pentru a avea o carieră de succes în muzică sau industria filmului e nevoie de concentrare totală, determinare și multă muncă. Am ales actoria pentru că am simțit că aceasta este chemarea mea și că am posibilitatea prin actorie să mă conectez cu publicul. Creativitatea și posibilitatea de a reda povești către audiență și de a emana diferite emoții m-au făcut să iau această decizie”, a declarat Anais.

Câteva dintre creditele tinerei Anais în filme și seriale sunt:

Galwad 2052 – Sky Media;

Psyched! – Awkward Branch Productions;

Ne vom aminti de tine, Florin Zamfirescu.

Csemzol

Croaziere cu totul inclus pentru seniori 2024: Prețurile vă pot surprinde

WallStreet Viral

I Hear The Trees Whispering – Amazon Prime;

Nightmare on 34th Street – Amazon Prime;

Momentan Anais filmează pentru trei producții de lungmetraj și așteaptă lansarea filmului “Case Files”, în care joacă rolul principal.

Despre Young Artist Academy Awards

Young Artist Academy Awards, numit de către Huffington Post premiile Oscar pentru tineri artiști cu vârste între 5 și 18 ani, a fost înființată în anul 1978 de către directorul executiv al Golden Globes, Maureen Dragone. De aproape jumătate de secol, organizația non-profit și-a dedicat activitatea de educare, protejare și mentoring al artiștilor tineri.

Este susținută în continuare de Hollywood Foreign Press, premiile Emmy, BAFTA LA, Fundația actorilor din Los Angeles, Departamentul de Poliție din Los Angeles, Fundația A Minor Consideration, US Congress, primarul din Puerto Rico, Gubernatorul din Ontario, Canada, cât și de personalități din industrie: Neil deGrasse Tyson, Jerry Mathers, Mayim Bialik, Eric Roberts, Alan Tudyk, Lou Feeigno, Danny Glover.