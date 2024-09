Finală spectaculoasă la Alesis Trophy Match Point Satu Mare

De o finală spectaculoasă au avut parte spectatorii prezenți duminică la prânz la baza de tenis MATCH POINT din Satu Mare.

Principalul favorit, Filip Jianu a câștigat a 3-a ediție a Alesis Trophy după ce l-a depășit în ultimul act pe portughezul Frederico Silva, scor 6-4, 6-3.

”A fost cel mai frumos meci pe care l-am avut în aceste trei ediții pe care le-am organizat la Alesis Trophy.” A recunoscut la festivitatea de premiere , Călin Panas, administratorul bazei Match Point și totodată principalul organizator al competițiilor internaționale de tenis din acest an de la Satu Mare.

”Îi felicit pe finaliști și în același timp le mulțumesc tuturor jucătorilor veniți la acest turneu. Avem promisiuni și din partea Primăriei municipiului Satu Mare că vom primi sprijin și de la anul sper să ridicăm și mai mult nivelul” a mai spus Călin Panas.

De altfel, la finală a asistat și viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș iar aceasta a fost invitată să participe la festivitate de premiere. ” A fost o săptămână deosebită plină de tenis de calitate. Felicitări organizatorilor, felicitări finaliștilor și nu în ultimul rând câștigătorului. Astfel de competiții sunt importante pentru municipiul Satu Mare pentru promovarea sportului și nu în ultimul rând a municipiului nostru” a spus viceprimarul Cristin Tămășan Ilieș.

Finala a început cu un prim game extrem de disputat ce s-a decis după mai bine de 15 minute. Primul set s-a încheiat cu 6-4 după ce Filip Jianu a revenit de la 3-4.Setul secund a început cu un break al portughezului dar Filip a revenit și a egalat, 1-1. Silva a mai avut puterea să treacă din nou în avantaj, 2-1 după care Jianu s-a dus la 4-2 cu un break în plus. Care avea să fie decisiv căci principalul favorit a câștigat setul cu 6-3 și a cucerit trofeul după două ore și un minut de joc.

”Mă bucur că am confirmat și am câștigat turneul de la Satu Mare. M-am simțit foarte bine aici și sper să revin cât mai rapid” a spus la final câștigătorul mareului trofeu.

Portughezul Frederico Silva , aflat la prima lui experiență la Satu Mare a afirmat că va reveni cu drag în România și mai ales la Satu Mare. ”Mulțumesc turturor, organizatorilor, arbitrilor și antrenorului meu. A fost o săptămână frumoasă cu vreme excelentă și cu oameni deosebiți aici la Satu Mare. ” a declarat Frederico Silva. Acesta a venit la Satu Mare de la un turneu din Bulgaria iar luni dimineața va zbura la Lisabona unde-l așteaptă un nou turneu.

Înaintea acestui turneu, Filip Jianu era pe locul 236 ATP în vreme ce portughezul Frederico Silva pe 486.

Amintim că în luna august și turneul feminin ITF de la Satu Mare a fost câștigat tot de principala favorită, și tot de o reprezentantă a României, Patricia Țig.

Felicitări organizatorilor! Finala a fost transmisă de Digisport3.