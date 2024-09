O analiză în direct a cursurilor de a apă din județul Satu Mare

În cadrul emisiunii ,,Actualitatea sătmăreană” de la Nord-Vest TV, moderată de

Florin Mureșan, marți, 24 septembrie 2024, Vasile Andrieș, directorul ,,Apelor Române” Satu Mare, a făcut o analiză în direct a cursurilor de ape, dar și a problemelor întâmpinate în această vară, privind seceta, astfel acesta a asigurat sătmăreni, afirmând că totul este sub control.

,,A fost o vară foarte fierbinte, cu călduri foarte mari, într-o statistică mai puțin oficială, din observațiile noastre, luna iulie a fost cea mai călduroasă, din perioada de când am făcut aceste observații, cam din anii 50, nu s-au mai întâlnit așa temperaturi ridicate la nivelul județului Satu Mare, astfel având în vedere temperaturile, am înregistrat un debit minim la Satu Mare, în 9 septembrie, de 15 metri cubi/secundă. Astăzi debitul este de 18 metri cubi/secunda, care este foarte mic. Ce este important de observat, e faptul ca foarte mulți afluenți ai râului Someș, în această perioadă sunt secați. Este un noroc pentru cei care locuim în zona asta, pentru ca alimentarea cu apă se face din subteran, iar straturile subterane de apă nu sunt așa afectat de caniculă, așa ca noi n-am avut probleme sau reclamații ca ar fi vreo problemă în județ cu alimentarea cu apă pentru populație, spun asta pentru ca în zona bazilnului Tur, de regulă alimentările cu apă sunt de suprafață și aici se încadrează orașul Negrești Oaș și Tarna Mare, dar cu toate ca debitul a fost foarte mic, s-a reușit să se alimentarea cu apă acea zonă. Cu toate acestea, calitatea apei rămâne ridicată, noi urmărim calitatea apelor subterane și nu sunt probleme din punct de vedere al acesteia. S-a văzut și în țară ca foarte multe zone și localități, au fost și mai sunt probleme cu alimentarea cu apă, iată, aici la noi n-a fost cazul. Următoarea viitură pe Someș va aduna tot de pe maluri, și cu toate că acțiunile noastre de ecologizare sunt multe, și așa se vor găsi peturi plutitoare. Dorim să oferim un exemplu bun celor din jur, așa ca prin acțiunea Lets do it, România, curățăm Sătmarul de peturi alături de colegii mei. Dacă ne vom uita la punctul de colectare de la Odoreu, vom observa ca nu sunt doar peturi, ci și alți plutitori, de alta natura. În ultima perioadă nu am avut niciun fenomen de poluare, dar pentru ca încet vom porni următoarele distilerii/pălincii și sper ca toți să înțeleagă că nu-i normal și-i îndemnăm ca borhotul să nu-l arunce în cursuri de apă, mai ales acum când nivelul apei este scăzut, mirosul va fi foarte puternic și va provoca un disconfort localnicilor.

Avem două lacuri de alimentare, în Călinești și Hodișa, dar acum Călinești este la un nivel foarte scăzut, neîntâlnit până acum.

S-au făcut investiții foarte mari în reabilitarea stațiilor de epurare orășenești, trebuie recunoscut ca Apa Servul a făcut investiții în acest sens, cu rezultate bune și asta e un lucru important pentru a menține calitatea curusurilor de apă din județ.

În bazinul Someș – Tisa avem 560 km de diguri, iar zona Tășnadului încă 100 km, astfel Satu Mare are undeva la 660 km de diguri de apărare împotriva inundațiilor, astfel din statistici suntem al treilea județ din țară ca și km de diguri. Noi le întreținem, cu tot ce înseamnă, cosit, îngrijit, curățat.” – a declarat Vasile Andrieș, directorul ,,Apelor Române” Satu Mare.