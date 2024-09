Start și în Liga a 4-a a fotbalului județean

– Meciuri interesante și în etapa a 2-a a Ligii a 4-a elite

Noul sezon al Ligii a 4-a stă să înceapă . La acest sfârșit de săptămână sunt programate partidele primei etape iar noul sezon cuprinde trei serii , una de zece echipe și două cu opt.

La nivel de Liga a 4-a elite se va juca o etapă complete, cea cu numărul 2. Amintim că în prima rundă am avut doar două jocuri disputate, Beltiug-Fortuna Căpleni 1-1 și Unirea Tășnad- Oașul Negrești 2-1.

Se anunță un nou meci de foc pentru Unirea Tășnad , la Dorolț pe un teren unde greu se câștigă ca oaspete, puncta. De asemenea cu un nou antrenor, Lulu Dragomir, CSM II Olimpia Satu Mare va juca la Orașu Nou cu Talna.

Echilibrat se anunță și duelul dintre Turul Micula și Știința Beltiug.

Rămâne de văzut cum va arăta echipa din Botiz după ce Dan Gavrilescu a renunțat în urmă cu două săptămâni la poziția de antrenor.

Iată programul ORIENTATIV al meciurilor din acest sfârșit de săptămână:

Liga a IV-a ELITE, etapa a 2-a

Joi, 5 septembrie, următorul meci:

ORELE: 16:00-juniori / 18:00-seniori:

CSM Victoria Carei-AS Fortuna Căpleni

Sâmbătă, 7 septembrie, următoarele meciuri:

ORELE: 15:00-juniori / 17:00-seniori:

ACSC Recolta Dorolţ-AFC Unirea Tăşnad

Duminică, 8 septembrie, următoarele meciuri:

ORELE: 12:00-juniori / 14:00-seniori:

ACS Oaşul 1969-ACS Botiz

ORELE: 15:00-juniori / 17:00-seniori:

ACS Turul Micula-AFC Ştiinţa Beltiug

ORELE: 15:00-juniori / 17:00-seniori:

CSM Olimpia Satu Mare II-AFCS Talna Oraşu Nou, [teren Oraşu Nou]

Liga a IV-a, etapa a 1-a

SERIA A

Duminică, 8 septembrie, următoarele meciuri:

ORELE: 15:00-juniori / 17:00-seniori:

ACS Voinţa Turţ-AS Înfrăţirea Tarna Mare

AS Victoria Apa-AS Dacia Medieşu Aurit

AS Someşul Odoreu-ACS Sporting Culciu

ACS Cetate 800 Ardud-ACS Luceafărul Decebal

AS Voinţa Lazuri-ACSC Recolta Dorolţ II Dara, amânat

SERIA B

Sâmbătă, 7 septembrie, următoarele meciuri:

ORELE: 15:00-juniori / 17:00-seniori:

ACS Someşul Oar -AS Stăruinţa Berveni

Duminică, 8 septembrie, următoarele meciuri:

ORELE: 14:00-juniori / 16:00-seniori:

AS Real Andrid-AS Unirea Pişcolt [teren Pişcolt]

ORELE: 15:00-juniori / 17:00-seniori:

ACS Crasna Moftinu Mic-AS FC Ghenci 2006

ACS Voinţa Doba-AS Vulturii Santău, amânat

SERIA C

Duminică, 8 septembrie, următoarele meciuri:

ORELE: 15:00-juniori / 17:00-seniori:

AS Kneho Urziceni-AS Recolta Sanislău

AS Platanul Marna-AS Frohlich Foieni

AS Victoria Petresti-AS Viitorul Lucăceni

AS Schamagosch Ciumeşti-ASFC Schwaben Kalmandi Cămin