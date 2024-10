Escrocherie la drumul mare

O sătmăreancă atrage atenția că oamenii sunt înșelați la drumul mare. Practic sunt furați cu cântare măsluite de vânzătorii ambulanți de legume și fructe care circulă prin tot județul. Înșelătoria a fost descoperită la sacii de varză.

„Aveți grijă că umblă pe aici pe la noi o mașină cu niște oameni care vând varză cu cântarul ‘defect’. I-au dat lu’ maică-mea cică 60 de kilograme de varză și noi am cântărit-o și nu are mai mult de 45. Și a plătit femeia ca pentru 60 de kilograme. Aveți grijă că umblă țepari de-ăștia,” a spus sătmăreanca cu indignare.

Escrocheria se bazează pe folosirea unor cântare măsluite, care sunt manipulate prin telecomandă. Această tehnologie le permite vânzătorilor să modifice greutatea afișată pe cântar fără ca victima să își dea seama. Astfel, cumpărătorii cred că primesc cantitatea pentru care au plătit, când, în realitate, primesc mult mai puțin. În multe cazuri, diferența este semnificativă, iar oamenii sunt păcăliți cu zeci de kilograme, ceea ce se traduce în pierderi financiare mari pentru aceștia.

„Cântarul electronic nu este defect! Este măsluit cu telecomanda. Am pățit și eu anul trecut când am cumpărat struguri,” a dezvăluit un sătmărean tehnologia din spatele escrocheriei.