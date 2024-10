UDMR Satu Mare și-a depus candidatura pentru Parlament

Uniunea Democrată Maghiară din România filiala Satu Mare, și-a depus candidatura pentru Parlamentul României, vineri, 11 octombrie, începând cu ora 11.00, în sala mare de ședințe a Instituției Prefectului.

Primarul Kereskenyi Gabor, a declarat la finalul depunerii candidaturii faptul că proiectele începute ar fi putut să se afle într-o stare mult mai avansată dacă nu s-ar fi amestecat „un patriot comandat de pe Temu”.

Edilul a făcut referire la parlamentarii din ultimii patru ani care au condus județul Satu Mare. Desigur, acesta a lăudat parlamentarii UDMR care au ajutat la dezvoltarea proiectelor de dezvoltare atât a municipiului cât și a județului.

„Până acum, am avut o echipă bună care a ajutat la proiectele de dezvoltare ale municipiului, respectiv județului Satu Mare. Haideți să ne uităm, înafară de parlamentarii UDMR, cam cine a reprezentat județul Satu Mare în ultimii patru ani, de la stânga la dreapta. Unul s-a remarcat doar printr-un discurs suburban, celălalt un fel de patriot comandat de pe Temu, de care am putea să râdem, dar nu este de râs faptul că, dacă nu ar fi activat acest domn împotriva intereselor locuitorilor municipiului Satu Mare, de cel puțin șase luni puteam traversa podul peste râul Someș și de aproape un an fi avut parcare subterană în buricul municipiului Satu Mare. Și au mai fost încă doi parlamentari despre nici de bine, nici de rău nu pot să vorbesc pentru că nici nu ne-au încurcat, nici nu ne-au ajutat. Am speranța că acest lucru se va schimba”, a declarat Kereskenyi Gabor.