𝐏𝐒𝐃 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐮𝐥 î𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞𝐦𝐞𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧ță 𝐯𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐞𝐢

𝐌𝐢𝐬𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 membrilor PSD 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮ă î𝐧 𝐦𝐢𝐣𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥 𝐨𝐚𝐦𝐞𝐧𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐕𝐞𝐭𝐢ș, 𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐢𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐛𝐚𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐯𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐞𝐢!
România are nevoie de stabilitate, de echilibru și de un Parlament puternic, capabil să pună în aplicare politici care să ofere siguranță și speranță pentru toți cetățenii.
𝐏𝐞 𝟏 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞, 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐞ț𝐢 𝐏𝐒𝐃! 𝐀𝐥𝐞𝐠𝐞ț𝐢 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐞 𝐨𝐚𝐦𝐞𝐧𝐢𝐢 𝐩𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥 𝐥𝐨𝐜 – 𝐌𝐢𝐫𝐜𝐞𝐚 𝐆𝐨𝐯𝐨𝐫 ș𝐢 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐜𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚ț𝐢𝐥𝐨𝐫, 𝐀𝐮𝐫𝐞𝐥𝐢𝐚 𝐅𝐞𝐝𝐨𝐫𝐜𝐚 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐧𝐚𝐭. 𝐏𝐨𝐳𝐢ț𝐢𝐚 𝐧𝐫. 𝟐 𝐩𝐞 𝐛𝐮𝐥𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐭!
“Noi suntem 𝐜𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐬ț𝐢𝐧 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐮𝐥 𝐚𝐝𝐞𝐯ă𝐫𝐚t
• 𝐍𝐮 𝐬𝐮𝐧𝐭𝐞𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐢ș𝐭𝐢, 𝐬ă 𝐚𝐭𝐚𝐜ă𝐦 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚, 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢ț𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐚𝐮 𝐛𝐢𝐬𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐬𝐭𝐫ă𝐦𝐨ș𝐞𝐚𝐬𝐜ă.
• 𝐍𝐮 𝐬𝐮𝐧𝐭𝐞𝐦 𝐬𝐮𝐯𝐞𝐫𝐚𝐧𝐢ș𝐭𝐢, 𝐬ă 𝐯𝐢𝐬ă𝐦 𝐥𝐚 𝐨 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐞 𝐢𝐳𝐨𝐥𝐚𝐭ă, î𝐧 𝐚𝐟𝐚𝐫𝐚 𝐍𝐀𝐓𝐎 ș𝐢 𝐔𝐄.
• 𝐒𝐮𝐧𝐭𝐞𝐦 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐮𝐥 – 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐮𝐫𝐮𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐩ă𝐫ă 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞: 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥ă, 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐧ț𝐚, 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜ă ș𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭 𝐚𝐥 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐞𝐢 î𝐧 𝐔𝐄 și în 𝐍𝐀𝐓𝐎.
𝐏𝐞 𝟏 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝐕𝐎𝐓𝐀Ț𝐈 𝐄𝐂𝐇𝐈𝐏𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐌𝐎𝐂𝐑𝐀𝐓! – 𝐏𝐨𝐳𝐢ț𝐢𝐚 𝐧𝐫. 𝟐 𝐩𝐞 𝐛𝐮𝐥𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐭! Î𝐦𝐩𝐫𝐞𝐮𝐧ă, 𝐏𝐔𝐍𝐄𝐌 𝐒𝐀𝐓𝐔 𝐌𝐀𝐑𝐄 𝐏𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂!”, au precizat membrii PSD
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