EVOLUȚIA INFECȚIILOR RESPIRATORII ACUTE, A GRIPEI ȘI COVID-19 ÎN SEZONUL 2024-2025 LA NIVELUL JUDEȚULUI SATU MARE

Perioada 30.09.2024-27.10.2024 (S40, S41, S42, S43/2024)

La nivelul județului, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute ( IACRS, gripe si pneumonii) a fost de 1.465, în S40/2024, 2.099 în S41/2024, 1.596 în S42/2024, 2.122 în S43/2024.

Pana la data de 27.10.2024 au fost vaccinate antigripal 6.992 persoane din grupele la risc, cu vaccin prescris de către medicii de familie.

Din cele 7.282 cazuri de infecții respiratorii acute, pneumonii și gripe, 598 de cazuri au necesitat spitalizare si tratament de specialitate.

Analiza epidemiologică a evoluției infecțiilor respiratorii acute si a gripei în perioada 30.09.2024-27.10.2024 (S40, S41, S42, S43/2024)

Infectiile respiratorii acute au fost în număr de 7.282 de cazuri depistate în cursul lunii Octombrie 2024.

Situația centralizată a datelor raportate de către medicii de familie de la nivelul județului din sezonul 2024-2025 a infecțiilor respiratorii acute și a gripei se prezintă astfel:

Grupa de varsta Nr. cazuri IACRS Nr. cazuri pneumonii Nr.cazuri de gripe 0-1 an 499 50 22 2-4 ani 1.001 87 42 5-14 ani 1.781 140 90 15-49 ani 1.710 427 84 50-64 ani 479 291 25 >65 ani 295 245 14 Total 5.765 1.240 277

Ratele de incidență cele mai crescute pentru IACRS s-au înregistrat la grupa de vârstă 5-14 (4,707‰), pentru pneumonii la grupa de vârstă 15-49 ani (1,128‰) , iar pentru gripă la grupa de vârstă 5-14 ani (0,237‰).

În momentul de față, în județul nostru, intensitatea infecției COVID-19 este scăzută. Numărul de cazuri confirmate pozitiv este de 98 în săptămânile 30.09.2024-27.10.2024.

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ TOTAL 30.09-06.10.2024 9 14 7 5 4 4 4 47 07.10-13.10.2024 7 3 4 2 2 1 1 20 14.10-20.10.2024 4 2 0 2 1 3 1 13 21.10-27.10.2024 5 4 4 2 1 1 1 18

Laborator de chimie sanitară și

toxicologie industrială

Laboratorul de Chimie Sanitara si Toxicologie a efectuat in perioada 01.010.2024-31.10.2024 urmatoarele determinari fizico-chimice si de toxicologie industriala care au vizat controlul factorilor determinanti din mediu de viata si munca, atat in cadrul programelor nationale de sanatate, a actiunilor SCSP, cat si analize la cerere, contra cost:

au fost analizate în total 110 probe de apă destinată consumului uman, dintre care 2 probe din rețele publice, 35 probe pt program national (fantani publice) și 73 probe la solicitarea persoanelor fizice;

au fost analizate 22 probe de alimente, dintre care 12 probe Paine și produse de panificație, 1 proba paste fainoase, 7 probe murături, 1 proba faina de malai și 1 proba bautura alcoolică;

au fost recoltate și analizate probe de aer la 3 societăți comerciale, unde a fost investigată nivelul noxelor la 2 locuri de muncă și în 3 locații pentru monitorizarea mediului înconjurător.

În perioada 31.09.2024 – 11.10.2024 Laboratorul a participat la auditul de Supraveghere nr. 2 privind menținerea certificării a sistemului de asigurare a calității conform SR EN ISO /CEI 17025/2018 susținut de Organismal national de acreditare RENAR București.

RAPORT DE ACTIVITATE LUNA OCTOMBRIE 2024

COMPARTIMENT EVALUAREA SI PROMOVAREA SANATATII

In luna septembrie in cadrul Compartimentului de Evaluare si Promovare a Sanatatii , am desfasurat o serie de activitati privind sanatatea populatiei de la nivelul judetului Satu Mare.

In cadrul Campaniei Nationale Scaderea riscului de aparitie a cancerului mamar, am desfasurat actiuni de informare, constientizare a principalilor factori de risc, simptomele precoce, modalitati de diagnostic si tratament in cancerul mamar.

Am sustinut 5 prezentari ppt si am distribuit materiale informative si promotionale la peste 300 participante (Centru de zi pentru varstnici, SC Aranknit SRL, You Textile SRL, Wilburg SRL, Triromknit)

La Centrul multifunctional Ostrovului-Centru de zi pentru adulti cu dizabilitati intelectuale si la Centru de zi pentru copii, am desfasurat Curs de Prim ajutor pentru personal.

In cadrul actiunilor de informare, instruire si constientizare in randul personalului medical din unitatile de invatamant din municipiul Satu Mare pe tema Prevenirea si combaterea consumului de droguri, alte substante cu efect psihoactiv-risc major la adresa sigurantei individuale si nationale am desfasurat doua actiuni de instruire, distribuire de materiale informative.

La Penitenciarul Satu Mare am desfasurat o activitate de informare si constientizare a riscurilor asociate consumului de alcool/droguri in vederea prevenirii recidivei.

La centrul de zi pentru persoane varstnice se continua activitatea de preventie a osteoporozei (completarea formularelor, efectuarea DEXA, calcularea riscului fracturar, activitati de kinetoterapie)

La Centrul Multifunctional Alter Ego am desfasurat o activitate pe tema Risipa Alimentara cu ocazia zilei Mondiale a nutritiei cu distribuire de materiale informative si promotionale. Tot in aceasta locatie am desfasurat o prezentare pe tema Preventia in Sanatatea Orala, cu distribuire de materiale promotionale si informative.

Am intocmit raportul de activitate pentru presa pe luna septembrie pe compartimentele din DSP .

Am monitorizat activitatea asistentilor comunitari in luna septembrie 2024 si am raportat activitatea lor.

Diseminarea de materiale informative medicilor de familie si asistentilor medicali comunitari privind campanie din luna octombrie.

RAPORT LUNA OCTOMBRIE 2024 SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA

În județul Satu Mare, în luna Octombrie s-au desfășurat un număr total de 187 acțiuni de control din care 1 acțiune de recontrol, s-a aplicat un număr total de 6 sancțiuni contravenționale, din care 3 avertismente si 3 amenzi în valoare de, de 15000 lei si 1 decizie de suspendare de activitate, 0 decizii de închidere a unității.

Raport de activitate a compartimentului medicina muncii

Perioada 01.10.2024 – 31.10.2024

2 notificari de certificare a conformitatii (C.C.),

3 notificari de asistenta de specialitate de sanatate publica (A.S.S.P.),

13 autorizatii sanitare de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere (A.S.F. – d.p.r.),

9 procese verbale de constatare in urma controalelor de supraveghere a conformitatii la normele de igiena si sanatate publica,

Verificare si inregistrare 3 documentatii pentru avizare/autorizare/vizare a autorizatiei sanitare de functionare a laboratoarelor Roentgendiagnostic (A.S.F. Rx), si eliberare 3 A.S.F. Rx,

Recoltare depuneri atmosferice (o proba, perioada (05.09.2024 – 02.10.2024), in cadrul programului national PN V, domeniul “Supravegherea conţinutului radioactiv al alimentelor și apei potabile conform recomandarii 2000/473/EURATOM“,

2 chestionare aplicate in cadrul PN V “Microclimatul locurilor de munca: normative, capacitate de evaluare si efecte asupra starii de sanatate“, si transmiterea acestora catre INSP Bucuresti,

10 chestionare (gradinite), aplicate in cadrul programului national PN V – Supravegherea respectarii normelor de igiena din crese, gradinite si scoli – .

– . Transmitere catre C.R.S.P. Iasi a 10 chestionare aplicate in cadrul programului national PN V –Supravegherea respectarii normelor de igiena din crese, gradinite si scoli – .

Raport de activitate Octombrie 2024 Igiena alimentului/ epidemiologie

Asisteță de Specialitate de Sănătate Publică- 6

Autorizație Sanitară de Funcționare in baza referatului evaluare -6

Certificarea Conformității -12

Viză- 0

Respingere Certificarea Conformității – 0

Respingere Asisteță de Specialitate de Sănătate Publică-0

Respingere Autorizație Sanitară de Funcționare in baza declarației pe propria raspundere- 0

Recoltare probe sanitatie – 11

Adrese privind completarea documentatiei – 3

Raportare (trimitere prin posta) chestionare PNV. 4.1.1.2. -Monitorizarea consumului de aditivi alimentari