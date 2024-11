Abuz în serviciu și de putere

Funcționarul public Cristian Sasu face scandal în secțiile de votare

Acesta se folosește de funcția de director al ITM ca să sperie oamenii din județ

Taman în ziua alegerilor prezidențiale s-a reactivat și Cristian Sasu și a reușit să își dea arama pe față.Dacă în ultimul timp a făcut doar din umbră politică prin diferite partide, prin diferiți oameni iată se pare că nu mai vrea să stea în anonimat.

Acesta s-a prezentat , trimis de Adrian Cozma , la o secție de votare din Giorocuta și a făcut un scandal monstru . A încercat să intimideze oamenii folosindu-se de funcția lui ca și director de ITM, i-a amenințat și împreună cu socrul său care se crede mare fotograf au făcut un circ fără bani.

Cristian Sasu, exemplu de penal în funcții publice

Desigur cititorii noștri și locuitorii județului Satu Mare îl știu pe Sasu .Director de ITM trimis în judecată de DNA după ce a fost prins cu 780.000 euro în cont , omul care dă bani cu camătă prin interpuși. Acest “traseist” a fost pe rând în PDL, Forța Civică, PNL, ALDE, PMP, a cochetat cu PSD și acum din cunoștințele noastre este apropiat din nou de PNL dar și de AUR.Așa prin schimbări de tabere, partide și găști de influență a reușit să fie pe lângă inspector șef la ITM , subprefect, prefect și un baronaș local care a reușit din salarii de bugetar de cam 4.000 lei pe lună să strângă 780.000 euro! Cum a făcut asta in câțiva ani ?Foarte simplu, conform Direcției Naționale Anticorupție, prin luare de mită, operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibilitate cu funcția și beneînțeles trafic de influență! Actualul inspector șef ITM a mai fost anchetat în alte dosare. Unul pentru luare de mită în care a fost acuzat că și-a creat un cerc relațional format din agenții economici care au fost dispuși să plătească anumite sume de bani mai exact taxă de protecție șefului ITM ,Cristian Sasu ,cu scopul ca Sasu să își încalce atribuțiile de serviciu în sensul de a nu dispune controale la firmele care plăteau taxa de protecție.Totodată Sasu le asigura protecția în sensul că deși avea informații că firmele acestea aveau angajați fără forme legale și activează în domeniul construcțiilor nu dispunea controale pentru că amenzile erau foarte mari. Bani obținuți îi folosea în interes personal.

Taurine de 453.200 euro din salariu de 1000 de euro!

Cristian Sasu, “magnatul” de la ITM Satu Mare, reușește ceva ce nimeni în țara asta nu mai poate, și anume să cumpere dintr-un salariu de 1000 euro pe lună, adică 12.000 pe an, 120.000 euro în 10 ani, taurine de 453.000 euro în 2 ani. Cu banii jos, așa cum îi place lui să se laude, cum altfel? Mai exact, acesta, prin firma SC SUV ANGUS SM SRL la care are împuternicire notarială să o reprezinte, avea 206 taurine conform Declarației din 2021 prin care și-a cerut cota parte din pășune la Baba Novac. La o simplă căutare pe Google, la preț de vânzare găsim taurine angus de la 1850 euro/bucată până la 2200 euro/bucată, am stat de vorbă și cu alți fermieri din județ care ne-au confirmat că acestea sunt prețurile reale. Așadar, 2200 euro înmulțit cu 206 bucăți rezultă un preț exorbitant de 453.000 euro. Numai că alt șoc! În anul 2019 a declarat pentru cota de pășune că are 115 taurine, adică în 2019 când a început să cumpere vacile cifra de afaceri a firmei SC SUV Angus SM SRL era de 10.275 lei, adică veniturile pe tot anul au fost 10.275 lei, iar activele imobilizate de 940.601. Cei 940.601 reprezintă bani dați pentru animale. Concluzia: bani în firmă nu a avut, dar a cumpărat când a deschis firma taurine Angus de 200.000 euro, clar cu banii jos. Cum ar spune o vorbă a tinerilor de azi: ”Asta înseamnă să fii mafiot!”. În 2018 când a deschis societatea nu a avut nici un venit. Așadar, a cumpărat vacile cu bani în pungă!

Amenințările sunt la ordinea zilei la șeful ITM, Cristian Sasu

Cristian Sasu a început hărțuirea cu familia Pișcorean. Acesta a terorizat și continuă să terorizeze și în zilele noastre familia Pișcorean. Totul a început cu amenințări și hărțuiri de mai mulți ani împotriva domnului Ion și doamnei Cornelia Pișcorean. Aceștia din urmă au avut ghinionul să se intersecteze cu Sasu în Baba Novac. Acolo unde Cristian Sasu deține prin firma soției sale câteva sute de exemplare de vaci rasa Angus. Ion Pișcorean este președintele “Asociației crescătorilor de taurine Baba Novac”. Acesta a declarat pentru Gazeta de Nord-Vest că din 2019 de când a fost ales președinte, Cristian Sasu îl amenință încontinuu cu instituțiile statului, cu pușcăria, ce mai … îi face viața un iad. Ba, mai mult, participă la fiecare ședință a asociației chiar și la ședințele de la Primăria Ardud.

“Am început să am probleme cu Cristian Sasu în 2019 când am fost ales președinte al Asociației crescătorilor de taurine Baba Novac. Firma soției sale este membră în asociația noastră. Bine … mult spus a soției sale având în vedere că el vine la toate ședințele asociației și vrea să taie și să spânzure în asociație. Vrea mereu să facem cum zice el toți membrii. Pentru că m-am opus și vreau să respectăm legea mi l-am făcut dușman. Acuma am ajuns să mă amenințe cu pușcăria și mi-a zis să am grijă că el a reușit să bage în pușcărie cu relațiile sale în justiție și servicii pe oameni mai importanți ca mine, așa că cu mine se joacă. Mă amenință încontinuu cu instituțiile statului, cu controale. Am și avut de la Ministerul Agriculturii, dar deoarece am respectat legea nu mi-au făcut nimic. Acuma normal că nu îmi este tot una având în vedere că știu cu ce se ocupă și că mă amenință întruna cu pușcăria. Nevasta mea are o stare clară de temere, este stresată, ea nu este obișnuită cu asemenea oameni. Cum să mă bage în pușcărie dacă nu am făcut nimic?! Sincer, nici eu nu sunt obișnuit cu asemenea oameni, dar ce să fac, să încalc legea ca să îi fac pe plac? Nu îmi vine să cred ce se întâmplă … un director de instituție publică se implică în relațiile unei firme private, participă la ședințe, amenință pe toată lumea. Este ireal! La ultima ședință de la Primăria Ardud a venit în timpul programului de lucru și ne-a amenințat. Este de necrezut ce face șeful ITM!”, a declarat, pentru Gazeta de Nord-Vest, Ion Pișcorean, președintele Asociației crescătorilor de taurine din Baba Novac.

Culmea că după nenumărate scandaluri, hărțuiri, amenințări, plângeri și procese intentate de Cristian Sasu, doamna Cornelia Pișcorean a decedat . Acuma, lupta cu acest personaj o duce fiica acesteia Roxana și tatăl ei Ion Pișcorean . Care nu vor nimic altceva decât să se facă dreptate și să scape cumva fermierii din Baba Novac de tentaculele mafiote ale directorului ITM .

Tupeu inimaginabil!Sasu este singurul director din România care a închis o instituție publică pentru a-și serba ziua de naștere! Sasu este un om cu un tupeu nemaiîntâlnit, care taie și spânzură în instituție. Anul trecut de ziua lui de naștere, care a picat miercuri, 13 septembrie, ca orice Nabab care se respectă, de la sine putere, a făcut zi scurtă la ITM și de la mic la mare, de la portar la director, la ora 13:00 s-au îmbarcat în mașinile instituției și au pornit spre Viile Satu Mare la cabana unui întreprinzător local unde au chefuit cu surle și trâmbițe de ziua șefului. Șprițuri, ciolane, așa cum îi place lui Cristi. Ciolanu-i baza! Desigur că suntem curioși cât s-a strâns în plic pentru șefu’ mare și dacă plicurile erau doar de la angajați. Unii dintre cei care au fost prezenți se jură că nota de plată nu a fost achitată !