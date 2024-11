Pas greșit pe terenul ultimei clasate!

Liga a 3-a: CS Diosig – CSM Olimpia Satu Mare 1-1 (1-1)

Echipa de fotbal CSM Olimpia Satu Mare a pierdut două puncte importante în deplasarea de sâmbătă de la Diosig, din cadrul etapei a 12-a din Liga a 3-a. Meciul s-a terminat cu scorul de 1-1, după ce ambele echipe au marcat câte un gol în prima repriză.

Echipa sătmăreană s-a prezentat la meci fără patru jucători din lotul de bază: Cătălin Oanea, Gheorghe Gondiu, Csatári Márk și Mamourou Sanogo au lipsit din cauza problemelor medicale în confruntarea cu echipa bihoreană aflată pe ultima poziție în clasament.

Partida a început cu o întârziere de 15 minute din cauza problemelor organizatorice ale gazdelor, unul dintre medicii delegați s-a prezentat la teren fără parafă!

Partida a început excelent pentru galben-albaștri, iar minutul 7 Olimpia a deschis scorul. La o centrare excelentă din banda stângă a lui Zsiga Ervin, mijlocașul Viorel Chinde a finalizat cu o lovitură de cap (0-1).

Din păcate la faza golului căpitanul Ervin Zsiga s-a accidentat acuzând probleme musculare și în minutul 8 acesta a părăsit terenul fiind înlocuit cu Văsălie.

Sătmărenii s-au crezut prea devreme cu ”sacii-n căruță” și le-au permis gazdelor să intre în joc. Mai mult, în minutul 27, bihorenii au egalat printr-un autogol nefericit al lui Paul Copaci, care a deviat o centrare din dreapta (1-1).

Olimpia nu și-a găsit ritmul, iar greșelile și lipsa de creativitate în atac au făcut ca scorul să rămână neschimbat până la final. Bihorenii, aflați pe ultimul loc în clasament, au surprins prin plusul de agresivitate și dăruire în vreme ce ai noștri n-au avut replică și au intrat în jocul încâlcit al celor din Diosig… Iată că după ce au cedat la mare luptă cu același scor, 1-2, acasă, cu Zalău și Minaur, acum bihorenii reșesc să încurce una dintre candidatele la play-off.

În urma acestui rezultat, CSM Olimpia a coborât pe locul 3 în clasamentul Seriei a 10-a, având un deficit de 3 puncte față de liderul SCM Zalău și fiind depășită cu 2 puncte de Minaur Baia Mare.

„Din păcate am văzut puțin fotbal. Am făcut multe greșeli individuale, permițând astfel adversarului să-și creeze câteva situații periculoase din mingi lungi. În plus, i-am ajutat cu un autogol, deși cred că am intrat mai bine în joc, dar din păcate nu am reușit să marcăm încă o dată. Este pentru prima dată când simt că ne-au lipsit jucătorii accidentați. Nu am avut pe bancă un jucător care, intrând în teren, să poată aduce un impuls jocului. Asta este, continuăm să muncim.” ne-a declarat Alexandru Botos (Piri), team managerul CSM Olimpia.

„Un meci echilibrat cu o echipă bună. Am început un pic greoi, dar am reușit să avem reacție și am reintrat în joc. Un egal cu echipa de pe locul 2 poate fi considerat un rezultat pozitiv, care ne dă speranțe pentru ceea ce urmează” a declarat antrenorul gazdelor Ciprian Dianu.

La CS Diosig nu au putut evolua jucători importanți precum căpitanul Cosmin Letan, Bogdan Mintaș și Robert Gergely.

Etapa următoare, vineri 22 noiembrie, CS Diosig se va deplasa pe terenul liderului SCM Zalău. Iar CSM Olimpia Satu Mare va juca sâmbătă pe teren propriu cu Academia Viitorul Cluj Napoca.