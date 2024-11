TIFF Unlimited aduce Filme cu sens: Sauna Secretelor, Despre trup și suflet, Soldați. Poveste din Ferentari

#WeAreAllTheSame, Female Focus, Politics, Know Your Neighbours și Environment Counts, colecțiile de de filme – un mix de documentare și filme de ficțiune, încurajează introspecțiile, discuțiile despre diversitate, echitate de gen, mediu și politică – https://unlimited.tiff.ro/filme-cu-sens Printre titlurile incluse se regăsesc producții internaționale și românești premiate la festivaluri de renume. Pe platformă sunt disponibile deja primele titluri: Sauna Secretelor de Anna Hints – cel mai bun documentar european în 2023 (Premiile Academiei Europene de Film), propunerea Estoniei la Oscar în 2024. Povestea vindecătoare a mai multor femei din Estonia care se întâlnesc frecvent în întunericul unei saune tradiționale cu fum și își confesează cele mai adânci secrete. Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari de Radu Jude – câștigător al Globului de Cristal la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary. Filmul prezintă povestea realizării unei reconstituiri istorice pentru un spectacol de stradă. Soldații. Poveste din Ferentari de Ivana Mladenović, spune povestea lui Adi, un antropolog de 40 de ani, care se muta în Ferentari pentru a documenta un doctorat despre manele. Acolo, îl întâlnește pe Alberto, un rom sărac, fost puscăriaș, care promite să îl ajute să cunoască cântăreți. Destul de repede, cei doi încep o relație. Tărâmul binecuvântat de Francis Lee, premiat la Sundance în 2017 cu Premiul de Regie. Filmul spune povestea de dragoste emoționantă, dar lipsită de sentimentalisme, dintre un tânăr fermier britanic și un muncitor român. Despre trup și suflet de Ildikó Enyedi, o poveste de dragoste atipică, între doi introvertiți care descoperă, printr-o întâmplare, că au același vis în fiecare noapte. Câștigător al Ursului de Aur, Premiul FIPRESCI și Premiul Juriului Ecumenic la Festivalul de Film de la Berlin în 2017. Pe parcursul lunii noiembrie vor fi disponibile și alte titluri: Imaculat de Monica Stan și George Chiper – Lillemark, câștigător a trei premii în cadrul celei de-a 78-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția în 2021. Patrick și balena de Mark Fletcher, o poveste fascinantă despre legătura extraordinară dintre un bărbat și o balenă cașalot pe nume Dolores. Stray Bodies primul documentar al Elinei Psykou este un road-movie intim și provocator despre modul în care patru femei din Europa ocolesc legile țărilor lor pentru a-și satisface nevoile fundamentale legate de viață și moarte. În Hollywoodgate, prezentat la Festivalul de Film de la Veneția 2023, documentaristul egiptean Ibrahim Nash’at surprinde cercul interior al talibanilor după retragerea SUA din Afganistan. Dust to Dust de Kôsai Sekine este câștigătorul premiului Human/Nature Award 2024, un premiu creat pentru a promova un film care exemplifică teme de mediu orientat spre soluții. This Stolen Country of Mine de Marc Wiese. În Ecuador, un lider indigen și un jurnalist luptă împotriva Chinei, care jefuiește resursele naturale ale țării lor și preia controlul asupra evenimentelor politice. —

Proiectul „TIFF Unlimited – filme cu sens” este co-finanțat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. Despre TIFF Unlimited TIFF Unlimited este platforma de streaming a Festivalului Internațional de Film Transilvania, disponibilă online și în aplicațiile iOS și Android (mobile și TV), cu un catalog de peste 300 de filme independente, premiate, și producții video proprii, actualizat constant.

Platforma poate fi accesată pe bază de abonament lunar sau anual.

