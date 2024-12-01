FOTO. MIRCEA GOVOR: “𝐙𝐢𝐮𝐚 𝐍𝐚ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥ă 𝐧𝐮 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐚𝐫 𝐮𝐧 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐫𝐞, 𝐜𝐢 ș𝐢 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞𝐣 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐥𝐞𝐜ț𝐢𝐞 𝐚𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭ăț𝐢𝐢 𝐩𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐨 𝐚𝐯𝐞𝐦 𝐟𝐚ță 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫!”

𝐋𝐚 𝐦𝐮𝐥ț𝐢 𝐚𝐧𝐢, 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐚! 𝐋𝐚 𝐦𝐮𝐥ț𝐢 𝐚𝐧𝐢, 𝐝𝐫𝐚𝐠𝐢 𝐫𝐨𝐦â𝐧𝐢, 𝐨𝐫𝐢𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐯-𝐚ț𝐢 𝐚𝐟𝐥𝐚!
𝐀𝐬𝐭ă𝐳𝐢, 𝐝𝐞 𝟏 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞, 𝐬ă𝐫𝐛ă𝐭𝐨𝐫𝐢𝐦 𝐙𝐢𝐮𝐚 𝐍𝐚ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥ă 𝐚 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐞𝐢 – ziua în care, acum 106 ani, înaintașii noștri au făcut posibil idealul Marii Uniri. Este ziua care ne amintește că, prin sacrificii, curaj și unitate, românii au scris una dintre cele mai frumoase pagini ale istoriei noastre.
Î𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐯𝐫𝐞𝐦𝐮𝐫𝐢 𝐭𝐮𝐥𝐛𝐮𝐫𝐢, 𝐙𝐢𝐮𝐚 𝐍𝐚ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥ă 𝐧𝐮 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐚𝐫 𝐮𝐧 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐫𝐞, 𝐜𝐢 ș𝐢 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞𝐣 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐥𝐞𝐜ț𝐢𝐞 𝐚𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭ăț𝐢𝐢 𝐩𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐨 𝐚𝐯𝐞𝐦 𝐟𝐚ță 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫. La fel ca înaintașii noștri, și noi suntem chemați să luptăm pentru unitate, solidaritate și prosperitate. 𝐀𝐜𝐮𝐦 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐫â𝐧𝐝𝐮𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮 𝐬ă 𝐧𝐞 𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜ă𝐦 𝐥𝐚 î𝐧ă𝐥ț𝐢𝐦𝐞𝐚 𝐢𝐝𝐞𝐚𝐥𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐥𝐨𝐫. 𝐅𝐢𝐞𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐨 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐦 𝐧𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐨 ț𝐚𝐫ă 𝐦𝐚𝐢 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐜ă ș𝐢 𝐦𝐚𝐢 𝐮𝐧𝐢𝐭ă.
𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐧𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫ă! 𝐒ă 𝐧𝐞 𝐢𝐮𝐛𝐢𝐦 ț𝐚𝐫𝐚 ș𝐢 𝐬ă 𝐥𝐮𝐩𝐭ă𝐦 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐞𝐚.
𝐒ă 𝐩ă𝐬𝐭𝐫ă𝐦 𝐯𝐢𝐢 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐞𝐬𝐜: 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚, 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥, 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢ț𝐢𝐢𝐥𝐞.
𝐒ă 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐦 𝐮𝐧 𝐯𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐢 𝐛𝐮𝐧, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐧𝐨𝐢 ș𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐨𝐫 𝐮𝐫𝐦𝐚.
𝐋𝐚 𝐦𝐮𝐥ț𝐢 𝐚𝐧𝐢, 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐚! 𝐋𝐚 𝐦𝐮𝐥ț𝐢 𝐚𝐧𝐢, 𝐝𝐫𝐚𝐠𝐢 𝐫𝐨𝐦â𝐧𝐢!