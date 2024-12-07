Mircea Govor: ,,𝐏𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥 𝐦𝐞𝐮 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚𝐭 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐭. 𝐕ă 𝐦𝐮𝐥ț𝐮𝐦𝐞𝐬𝐜 𝐝𝐢𝐧 𝐬𝐮𝐟𝐥𝐞𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 î𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞𝐚 ș𝐢 𝐬𝐮𝐬ț𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐮𝐦𝐧𝐞𝐚𝐯𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫ă!“

,,𝐏𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥 𝐦𝐞𝐮 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚𝐭 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐁𝐢𝐫𝐨𝐮𝐥 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥!
𝐕ă 𝐦𝐮𝐥ț𝐮𝐦𝐞𝐬𝐜 𝐝𝐢𝐧 𝐬𝐮𝐟𝐥𝐞𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 î𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞𝐚 ș𝐢 𝐬𝐮𝐬ț𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐮𝐦𝐧𝐞𝐚𝐯𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫ă! Î𝐦𝐩𝐫𝐞𝐮𝐧ă 𝐜𝐮 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚 𝐏𝐒𝐃 𝐒𝐚𝐭𝐮 𝐌𝐚𝐫𝐞, 𝐯ă 𝐬𝐮𝐧𝐭𝐞𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐧𝐨𝐬𝐜ă𝐭𝐨𝐫𝐢, 𝐢𝐚𝐫 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐯𝐨𝐭 𝐧𝐞 𝐨𝐧𝐨𝐫𝐞𝐚𝐳ă ș𝐢 𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐞𝐚𝐳ă 𝐬ă 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮ă𝐦 𝐦𝐮𝐧𝐜𝐚 î𝐧𝐜𝐞𝐩𝐮𝐭ă î𝐦𝐩𝐫𝐞𝐮𝐧ă. 𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐢-𝐨 𝐚𝐬𝐮𝐦 𝐜𝐮 𝐡𝐨𝐭ă𝐫â𝐫𝐞 ș𝐢 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐣𝐮𝐝𝐞ț𝐮𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐮 𝐦𝐮𝐥𝐭ă 𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞.
𝐂𝐚 𝐬̦𝐢 𝐩𝐚̂𝐧𝐚̆ 𝐚𝐜𝐮𝐦, 𝐯𝐨𝐢 𝐥𝐮𝐩𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐝𝐞𝐳𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭ăț𝐢𝐢, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐧ț𝐚 𝐟𝐢𝐞𝐜ă𝐫𝐮𝐢𝐚 ș𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭ăț𝐢 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬ă 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐣𝐮𝐝𝐞ț𝐮𝐥 𝐒𝐚𝐭𝐮 𝐌𝐚𝐫𝐞 î𝐧𝐭𝐫-𝐮𝐧 𝐥𝐨𝐜 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬ă 𝐟𝐢𝐦 𝐦â𝐧𝐝𝐫𝐢. Î𝐦𝐩𝐫𝐞𝐮𝐧ă, 𝐏𝐔𝐍𝐄𝐌 𝐒𝐀𝐓𝐔 𝐌𝐀𝐑𝐄 𝐏𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂!” a declarat Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare.