Deputatul Mircea Govor: ,,𝐀𝐝𝐨𝐫𝐦𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐌𝐚𝐢𝐜𝐢𝐢 𝐃𝐨𝐦𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 – 𝐬𝐚̆𝐫𝐛𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭̦𝐞𝐢 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢”

Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, cu ocazia sărbătorii Adormirea Maicii Domnului, a fost prezent la Mănăstirea “𝐒𝐟𝐢𝐧𝐭̦𝐢𝐢 𝐀𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨𝐥𝐢 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐮 𝐬̦𝐢 𝐏𝐚𝐯𝐞𝐥” 𝐝𝐢𝐧 𝐁𝐢𝐱𝐚𝐝, la invitația doamnei primar Lenuța Cornea.

,,Astăzi, 15 august, la invitația doamnei primar a comunei Bixad, 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐚 𝐋𝐞𝐧𝐮𝐭̦𝐚 𝐓𝐢𝐭𝐢𝐚𝐧𝐚, împreună cu 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐢 𝐦𝐞𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭̦𝐢𝐚 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐞𝐚𝐧𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐚̆, am avut bucuria de a fi alături de credincioși la 𝐌𝐚̆𝐧𝐚̆𝐬𝐭𝐢𝐫𝐞𝐚 “𝐒𝐟𝐢𝐧𝐭̦𝐢𝐢 𝐀𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨𝐥𝐢 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐮 𝐬̦𝐢 𝐏𝐚𝐯𝐞𝐥” 𝐝𝐢𝐧 𝐁𝐢𝐱𝐚𝐝, unde am participat la Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de 𝐏𝐫𝐞𝐚𝐬𝐟𝐢𝐧𝐭̦𝐢𝐭𝐮𝐥 𝐏𝐚̆𝐫𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐒𝐢𝐥𝐮𝐚𝐧, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, de 𝐏𝐫𝐞𝐚𝐜𝐮𝐯𝐢𝐨𝐬𝐮𝐥 𝐏𝐚̆𝐫𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐄𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐒𝐜𝐚𝐫𝐥𝐚𝐭, egumenul mănăstirii, și de un sobor de preoți și diaconi.

Această mare sărbătoare, cu o semnificație aparte pentru creștinii ortodocși, ne amintește că puterea unei comunități se sprijină pe credință, pe tradițiile păstrate și pe unitatea pe care o construim zi de zi.

Îi mulțumesc doamnei primar Lenuța Cornea pentru invitație și ospitalitate! Transmit urările mele de sănătate și bucurie tuturor celor care poartă numele Maria.