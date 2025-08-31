Deputatul Mircea GOVOR: ,,𝐋𝐢𝐦𝐛𝐚 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐚̆ 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐮𝐧𝐞𝐬̦𝐭𝐞 𝐬̦𝐢 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐞𝐬̦𝐭𝐞…”

Mesajul președintelui PSD Satu Mare, a deputatului Mircea Govor cu ocazia sărbătorii Zilei Limbi Române:

,,𝐋𝐢𝐦𝐛𝐚 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐚̆ este temelia pe care s-a clădit identitatea noastră națională. În ea se regăsesc istoria, credința, cultura și lupta pentru libertate a poporului român.

Mihai Eminescu o numea „floarea sufletului etnic al românimii”, Nichita Stănescu o vedea ca pe o sărbătoare, iar Vasile Alecsandri o descria drept „tezaurul cel mai prețios” lăsat moștenire generațiilor viitoare.

𝑰̂𝒏 𝑺𝒂̆𝒕𝒎𝒂𝒓, graiul românesc s-a păstrat curat, apropiat de rădăcinile latine, dovadă a continuității și a forței noastre ca neam. Avem datoria să cultivăm acest patrimoniu prin educație, prin cultură și prin respect față de valorile care dau sens națiunii române.

𝐋𝐢𝐦𝐛𝐚 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐚̆ 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐮𝐧𝐞𝐬̦𝐭𝐞 𝐬̦𝐢 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐞𝐬̦𝐭𝐞.

𝐿𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡̦𝑖 𝑎𝑛𝑖， 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆！

𝐿𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡̦𝑖 𝑎𝑛𝑖， 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖!”