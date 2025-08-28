Deputatul Mircea Govor: ,,𝐙𝐢𝐮𝐚 𝐒𝐚̆𝐭𝐦𝐚𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚̆ 𝐝𝐞 𝟏𝟐 𝐚𝐧𝐢! 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐧𝐮 𝐬𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐜𝐮 “𝐫𝐞𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠” 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐨𝐫𝐚!”

,,Dacă domnul Cozma vrea să mai descopere lucruri vechi, îl invit să anunțe cu aceeași emfază că 𝐚𝐩𝐚 𝐞 𝐮𝐝𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐢𝐚𝐫𝐛𝐚 𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞.”

Președintele PSD, deputatul Mircea Govor îl ironizează pe deputatul Adrian Cozma după ce acesta a anunțat intenția de a declara ziua de 24 iunie „Ziua Sătmarului”. Liderul PSD îi reamintește că această sărbătoare există deja din 2013, printr-o hotărâre a Consiliului Județean, acuzându-l pe Cozma de „amnezie politică” și dorința de a colecționa like-uri pe Facebook cu idei existente.

,,Am citit astăzi, în presa locală, cu o uimire reținută, despre „marea revelație” a deputatului Adrian Cozma, care anunță – cu un entuziasm demn de o descoperire epocală – că a găsit soluția salvatoare: intenția de a propune în Parlament declararea zilei de 𝟐𝟒 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 drept „Ziua Sătmarului”.

Mă văd nevoit să-i dau o veste pe care, probabil, nu a apucat să o afle nici de la consilierii săi, nici din arhive: 𝟐𝟒 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐣𝐚 𝐙𝐢𝐮𝐚 𝐒𝐚̆𝐭𝐦𝐚𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢, oficializată încă din 2013 prin hotărârea Consiliului Județean Satu Mare, când am fost vicepreședinte și am avut onoarea să contribui direct la acest proiect. Atunci, momentul a fost încununat de o ceremonie cu totul aparte: în Palatul Administrativ au fost sfințite 𝐯𝐢𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐜𝐞 𝐢̂𝐥 𝐢̂𝐧𝐟𝐚̆𝐭̦𝐢𝐬̦𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐩𝐞 𝐒𝐟𝐚̂𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐈𝐨𝐚𝐧 𝐁𝐨𝐭𝐞𝐳𝐚̆𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 – 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐨𝐧𝐮𝐥 𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐚𝐥 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐮𝐥𝐮𝐢 –, 𝐚𝐥𝐚̆𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐒𝐚̆𝐭𝐦𝐚𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐬̦𝐢 𝐡𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐞𝐢. Serviciul religios a fost oficiat de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, iar episcopul romano-catolic Eugen Schomberger a rostit rugăciunea „Tatăl nostru” în limbile română, maghiară și germană – un gest simbolic de unitate și conviețuire care a întărit legitimitatea acestei sărbători. Cu alte cuvinte, ceea ce domnul Cozma încearcă să prezinte astăzi ca inovație politică era, de fapt, o realitate a județului nostru încă de acum 12 ani, recunoscută, sfințită și celebrată de întreaga comunitate.

Înțeleg nevoia de a produce titluri pentru rețelele sociale, dar 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐬𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐜𝐮 𝐟𝐚𝐩𝐭𝐞, 𝐧𝐮 𝐜𝐮 “𝐫𝐞𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠” 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐨𝐫𝐚. Să redescoperi, în 2025, o hotărâre adoptată în 2013 și să o prezinți ca noutate absolută seamănă mai degrabă cu un exercițiu de amnezie politică decât cu o inițiativă legislativă. 𝐕𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐬𝐚̆ 𝐟𝐢𝐮 𝐟𝐨𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐫: orice demers în slujba identității locale merită sprijinit, dar nu pot trece cu vederea ironia amară a acestei inițiative – un amestec de 𝐝𝐮𝐩𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐬̦𝐢 𝐭𝐚𝐫𝐝𝐢𝐯, care încearcă să reinventeze ceea ce există deja de mai bine de un deceniu.

“Stimatul meu coleg” ar face bine să consulte documentele județului înainte să încerce să reinventeze roata. Când țara arde, iar problemele sătmărenilor cer soluții reale, să vii cu o astfel de ‘noutate’ 𝐞, 𝐩𝐮𝐫 𝐬̦𝐢 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐮, 𝐝𝐞 𝐫𝐚̂𝐬𝐮’-𝐩𝐥𝐚̂𝐧𝐬𝐮’.

𝐙𝐢𝐮𝐚 𝐒𝐚̆𝐭𝐦𝐚𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚̆ 𝐝𝐞𝐣𝐚!! Diferența este că unii muncesc pentru comunitate, iar alții încearcă să colecționeze like-uri pe Facebook cu idei reciclate.

Și totuși, dacă domnul Cozma ține neapărat să mai „descopere” lucruri vechi, îl invit să anunțe cu aceeași emfază că 𝐚𝐩𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐮𝐝𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐢𝐚𝐫𝐛𝐚 𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞.”