Mircea Govor: ,,𝙂𝙖̂𝙣𝙙𝙪𝙧𝙞𝙡𝙚 𝙢𝙚𝙡𝙚 𝙨𝙚 𝙞̂𝙣𝙙𝙧𝙚𝙖𝙥𝙩𝙖̆ 𝙘𝙖̆𝙩𝙧𝙚 𝙩𝙤𝙩̦𝙞 𝙘𝙚𝙞 𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙥𝙤𝙖𝙧𝙩𝙖̆ 𝙣𝙪𝙢𝙚𝙡𝙚 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙨̦𝙞 𝙘𝙖̆𝙩𝙧𝙚 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙞𝙞𝙡𝙚 𝙡𝙤𝙧.“

Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, le transmite ,,𝙇𝙖 𝙢𝙪𝙡𝙩̦𝙞 𝙖𝙣𝙞, 𝙘𝙪𝙗𝙪𝙘𝙪𝙧𝙞𝙚 𝙨̦𝙞 𝙗𝙞𝙣𝙚𝙘𝙪𝙫𝙖̂𝙣𝙩𝙖𝙧𝙚!” tuturor celor care poartă azi numele de Maria, cu ocazia Adormirii Maicii Domnului. Redăm mesajul integral:

,,Astăzi cinstim 𝘼𝙙𝙤𝙧𝙢𝙞𝙧𝙚𝙖 𝙈𝙖𝙞𝙘𝙞𝙞 𝘿𝙤𝙢𝙣𝙪𝙡𝙪𝙞, o sărbătoare care ne adună în jurul credinței și al tradițiilor păstrate din generație în generație. Este un prilej de rugăciune, dar și de bucurie pentru cei care își serbează onomastica.

𝙂𝙖̂𝙣𝙙𝙪𝙧𝙞𝙡𝙚 𝙢𝙚𝙡𝙚 𝙨𝙚 𝙞̂𝙣𝙙𝙧𝙚𝙖𝙥𝙩𝙖̆ 𝙘𝙖̆𝙩𝙧𝙚 𝙩𝙤𝙩̦𝙞 𝙘𝙚𝙞 𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙥𝙤𝙖𝙧𝙩𝙖̆ 𝙣𝙪𝙢𝙚𝙡𝙚 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙨̦𝙞 𝙘𝙖̆𝙩𝙧𝙚 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙞𝙞𝙡𝙚 𝙡𝙤𝙧.

𝙇𝙖 𝙢𝙪𝙡𝙩̦𝙞 𝙖𝙣𝙞, 𝙘𝙪 𝙗𝙪𝙘𝙪𝙧𝙞𝙚 𝙨̦𝙞 𝙗𝙞𝙣𝙚𝙘𝙪𝙫𝙖̂𝙣𝙩𝙖𝙧𝙚!”