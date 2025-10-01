„Un spectacol pentru întreaga familie, unde muzica și dansul se împletesc armonios într-o călătorie sonoră de la eleganța menuetului până la farmecul irezistibil al valsului.



Joi, 2 octombrie 2025, ora 19:00| Sala Filarmonicii „Dinu Lipatti” Satu Mare| Intrarea pe bază de bilet la preț unic 10,50 RON (copii) / 21 RON (adulți) disponibil la casieria filarmonicii.

Dirijor și moderator: Cristian Spătaru

Dans: Clara Maria Supuran

Actor: Nagy Csongor-Zsolt

Cei mici vor învăța, cei mari își vor aminti – iar toată familia se va bucura de frumusețea muzicii lui Mozart, Strauss, Schubert, Ceaikovski și a multor alți mari compozitori.

Vă așteptăm să descoperiți magia muzicii clasice într-o atmosferă caldă și prietenoasă, alături de cei dragi!

Concertele Filarmonicii Dinu Lipatti se desfășoară cu susținerea ordonatorului principal de credite Consiliul Județean Satu Mare!”

V-am redat mai sus „invitația” pe care v-o face conducerea filarmonicii sătmărene pentru această săptămână. Mie nu-mi rămâne decât să vă fac cunoștință cu protagoniștii. Pentru astăzi l-am ales pe dirijorul din Republica Moldova Cristian Spătaru.

Cristian Spătaru

S-a născut în 1993 la Chișinău, Republica Moldova. A început studiile muzicale la vârsta de 8 ani, când a luat primele lecții de pian, teorie muzicală și a cântat într-un cor. Cristian a câștigat premiul I de trei ori la rând la Concursul Național de Compoziție din Moldova.

A absolvit mai întâi Compoziția cu Michael Jarrell, apoi Dirijatul de Orchestră cu Mark Stringer și Dirijatul de Cor cu Alois Glassner la Universitatea de Muzică și Arte Spectacolului din Viena. În iunie 2021 a susținut examenul de dirijat de orchestră cu distincție, dirijând o piesă de George Enescu în Sala de Aur a Musikverein din Viena.

Printre realizările sale se numără Premiul II la Premio Guido Cantelli 2022 și premiul „Cel mai bun dirijor român” obținut de două ori la edițiile a 10-a și a 11-a a Concursului Internațional de Dirijat „Jeunesses Musicales” în 2019/2021. De asemenea, a participat la cursuri de master cu dirijori precum Andres Orozco-Estrada și Wiener Symphoniker – 2021, Marin Alsop – 2021, Cristian Măcelaru – 2020 și 2021, Sian Edwards – 2017, Christian Ehwald și Sigmund Thorp – 2021, Nicolás Pasquet – 2021. Ca punct culminant al anului 2021, a fost selectat pentru Academia de Operă Italiană Riccardo Muti din Milano, unde a avut ocazia să-l ia pe Maestru în două reprezentații Nabucco la Rimini și Ravenna.

Pe 1 aprilie 2022 a debutat ca dirijor de operă cu Eugen Oneghin de Piotr Ilici Ceaikovski la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, urmat de Nabucco în septembrie 2022. În noiembrie 2022 va conduce Nunțile lui Figaro la București cu Valentina Nafornița în rolul Contesei . În aprilie 2023 va dirija premiera Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev, dirijor Valentina Turcu. A colaborat cu artiști precum: Simon Trpčeski, Ruxandra Donose, Răzvan Stoica, Alexandru Tomescu, Eduard Kunz, Șerban Vasile, Valentina Boi, Azer Zada, Riccardo Zanellato, Gabriëlle Mouhlen, Christoph von Dohnányi. A compus aproape 100 de lucrări de diferite tipuri, care au fost interpretate în Joseph-Haydn-Saal MDW Viena, Vivaldi-Saal, Alte Schmiede Viena, Kursalon Viena, Laxemburger Schloss Austria Superioară, Altes Rathaus Viena, Arnold Schönberg Center Vienna, Karlskirche, Konzerthaus Vienna și Musikverein.

Opriți războaiele!