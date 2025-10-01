Concert educativ pentru famili
„Un spectacol pentru întreaga familie, unde muzica și dansul se împletesc armonios într-o călătorie sonoră de la eleganța menuetului până la farmecul irezistibil al valsului.
Joi, 2 octombrie 2025, ora 19:00| Sala Filarmonicii „Dinu Lipatti” Satu Mare| Intrarea pe bază de bilet la preț unic 10,50 RON (copii) / 21 RON (adulți) disponibil la casieria filarmonicii.
Dirijor și moderator: Cristian Spătaru
Dans: Clara Maria Supuran
Actor: Nagy Csongor-Zsolt
Cei mici vor învăța, cei mari își vor aminti – iar toată familia se va bucura de frumusețea muzicii lui Mozart, Strauss, Schubert, Ceaikovski și a multor alți mari compozitori.
Vă așteptăm să descoperiți magia muzicii clasice într-o atmosferă caldă și prietenoasă, alături de cei dragi!
Concertele Filarmonicii Dinu Lipatti se desfășoară cu susținerea ordonatorului principal de credite Consiliul Județean Satu Mare!”
V-am redat mai sus „invitația” pe care v-o face conducerea filarmonicii sătmărene pentru această săptămână. Mie nu-mi rămâne decât să vă fac cunoștință cu protagoniștii. Pentru astăzi l-am ales pe dirijorul din Republica Moldova Cristian Spătaru.
Cristian Spătaru
Printre realizările sale se numără Premiul II la Premio Guido Cantelli 2022 și premiul „Cel mai bun dirijor român” obținut de două ori la edițiile a 10-a și a 11-a a Concursului Internațional de Dirijat „Jeunesses Musicales” în 2019/2021. De asemenea, a participat la cursuri de master cu dirijori precum Andres Orozco-Estrada și Wiener Symphoniker – 2021, Marin Alsop – 2021, Cristian Măcelaru – 2020 și 2021, Sian Edwards – 2017, Christian Ehwald și Sigmund Thorp – 2021, Nicolás Pasquet – 2021. Ca punct culminant al anului 2021, a fost selectat pentru Academia de Operă Italiană Riccardo Muti din Milano, unde a avut ocazia să-l ia pe Maestru în două reprezentații Nabucco la Rimini și Ravenna.
A compus aproape 100 de lucrări de diferite tipuri, care au fost interpretate în Joseph-Haydn-Saal MDW Viena, Vivaldi-Saal, Alte Schmiede Viena, Kursalon Viena, Laxemburger Schloss Austria Superioară, Altes Rathaus Viena, Arnold Schönberg Center Vienna, Karlskirche, Konzerthaus Vienna și Musikverein.
