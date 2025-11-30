Deputatul Mircea Govor: ,,𝑳𝒂 𝒎𝒖𝒍𝒕̦𝒊 𝒂𝒏𝒊 𝒕𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐𝒓 𝒄𝒆𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒑𝒐𝒂𝒓𝒕𝒂̆ 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒍𝒆 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆𝒊 𝒔̦𝒊 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆𝒆𝒂!”

Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, le transmite tuturor celor care poartă numele de Andrei și Andreea, un călduros ,,La mulți ani!”, astăzi cinstindu-l pe Sfântul Apostol Andrei. Redăm mesajul transmis:

,,Astăzi îl cinstim pe 𝑺𝒇𝒂̂𝒏𝒕𝒖𝒍 𝑨𝒑𝒐𝒔𝒕𝒐𝒍 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆𝒊, cel Întâi Chemat, cel care a așezat temelia credinței pe pământul nostru și a dat românilor un sprijin spiritual care a traversat veacurile.

În calendarul popular, 𝑺𝒂̂𝒏𝒕𝒂𝒏𝒅𝒓𝒆𝒊 marchează începutul iernii, iar tradițiile au fost păstrate din generație în generație și vorbesc despre atenția pentru familie, grija pentru casă și dorința de a începe iarna cu bine și cu rost. Sunt gesturi simple, dar pline de sens, care au ținut comunitățile unite și puternice.

𝑳𝒂 𝒎𝒖𝒍𝒕̦𝒊 𝒂𝒏𝒊 𝒕𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐𝒓 𝒄𝒆𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒑𝒐𝒂𝒓𝒕𝒂̆ 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒍𝒆 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆𝒊 𝒔̦𝒊 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆𝒆𝒂!

𝐹𝑖𝑒 𝑐𝑎 𝑠𝑎̆𝑟𝑏𝑎̆𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑓𝑎̂𝑛𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑎𝑑𝑢𝑐𝑎̆ 𝑠𝑎̆𝑛𝑎̆𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑠̦𝑖 𝑏𝑢𝑐𝑢𝑟𝑖𝑖 𝑖̂𝑛 𝑓𝑖𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑎̆.”