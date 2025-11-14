FOTO. Deputatul Mircea Govor: ,,𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 – 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐮𝐫𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐚 𝐯𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧…”

Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, alături de o delegație de 50 de sociali democrați sătmăreni au fost prezenți la Bruxelles, în Parlamentul European, la invitație europarlamentarului Gheorghe Cârciu. Redăm mesajul transmis:

,,Am fost prezent la 𝐁𝐫𝐮𝐱𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬, în 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧, împreună cu o 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭̦𝐢𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐚̆ 𝐝𝐢𝐧 𝟓𝟎 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢 𝐚𝐢 𝐏𝐒𝐃 𝐒𝐚𝐭𝐮 𝐌𝐚𝐫𝐞, la invitația europarlamentarului 𝐆𝐡𝐞𝐨𝐫𝐠𝐡𝐞 𝐂𝐚̂𝐫𝐜𝐢𝐮, președinte PSD Diaspora și vicepreședinte PSD pentru identitate națională și diaspora. Ne-a primit cu deschidere, profesionalism și – cel mai important – cu vești bune pentru România și pentru românii de pretutindeni.

În cadrul vizitei, 𝐯𝐢𝐜𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧, 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐞𝐬𝐜𝐮, și 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐆𝐡𝐞𝐨𝐫𝐠𝐡𝐞 𝐂𝐚̂𝐫𝐜𝐢𝐮 ne-au prezentat, într-un mod foarte aplicat, rolul și poziția României în arhitectura europeană.

𝐀𝐦 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞: evoluția proiectului european în actualul context geopolitic, direcțiile strategice ale Uniunii pentru perioada următoare, provocările administrative și economice cu care se confruntă statele membre, necesitatea unei Europe mai unite, mai echitabile și mai aproape de cetățeni.

Pentru delegația PSD Satu Mare, întâlnirea a reprezentat un prilej concret de a vedea cum se iau deciziile la nivel european și cum pot fi apărate mai eficient interesele comunităților pe care le reprezentăm, inclusiv ale județului nostru.

Mulțumesc 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐆𝐡𝐞𝐨𝐫𝐠𝐡𝐞 𝐂𝐚̂𝐫𝐜𝐢𝐮 pentru invitație, sprijin și pentru oportunitatea de a aduce județul Satu Mare mai aproape de mecanismele decizionale ale Uniunii Europene, precum și 𝐯𝐢𝐜𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐮𝐢 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧, 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐞𝐬𝐜𝐮, pentru prezentarea clară a rolului esențial al Uniunii Europene și pentru discuțiile constructive.