Deputatul Mircea Govor: ,,𝗥𝗼𝗺𝗮̂𝗻𝗶𝗮 𝘁𝗿𝗲𝗯𝘂𝗶𝗲 𝘀𝗮̆ 𝗳𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘇𝗲𝗻𝘁𝗮̆ 𝗮𝗰𝗼𝗹𝗼 𝘂𝗻𝗱𝗲 𝘀𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘁𝗮̆ 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘇𝗶𝗶𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘃𝗼𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗹𝘂𝗲𝗻𝘁̦𝗮 𝘃𝗶𝗶𝘁𝗼𝗿𝘂𝗹 𝗴𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹…”

Președintele Partidul Social Democrat Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a subliniat importanța consolidării rolului României în cadrul Organizația Națiunilor Unite și a întăririi diplomației parlamentare, în contextul dezbaterilor recente privind multilateralismul și implementarea „Pact for the Future”.

Liderul social-democrat a evidențiat faptul că România trebuie să rămână un partener activ și responsabil în forurile internaționale, susținând cooperarea între state și promovarea intereselor naționale prin dialog și colaborare instituțională. Redăm mesajul transmis:

,,În aceste zile particip la Audierea Parlamentară 2026 la Organizația Națiunilor Unite, desfășurată la New York, sub tema:

„Parlamentele și Organizația Națiunilor Unite: Împreună mai bine, livrând pentru oameni.”

Evenimentul marchează 80 de ani de la înființarea ONU și pune în centrul dezbaterii consolidarea cooperării dintre parlamentele naționale și sistemul multilateral, într-un context internațional marcat de provocări de securitate, economice și sociale fără precedent.

Dialogul este ghidat de Pactul pentru Viitor, document care urmărește reformarea și eficientizarea sistemului ONU, precum și aprofundarea colaborării cu parlamentele naționale, pentru rezultate concrete acolo unde contează cel mai mult: pentru oameni.

Rolul nostru, ca parlamentari, nu se oprește la granițele naționale. Participarea activă în astfel de formate înseamnă influență, responsabilitate și capacitatea de a contribui la deciziile care modelează securitatea, dezvoltarea și stabilitatea, inclusiv în regiunea noastră.

România trebuie să aibă voce, prezență și credibilitate în aceste forumuri.”