Patru duble, o poartă în_cas(eaz)ă și un marț

Dacă dublele sunt de apreciat, ele contribuind la cele 26 de goluri înscrise în această etapă (16 de către gazde), poarta și marțul sunt de combătut. Rușinea de la Galați readuce în fotbalul românesc o plagă pe care o credeam apusă. Cred că FCSB s-ar fi descurcat și fără aportul apărării adverse. La Cluj dușmănia din tribune s-a extins și pe teren și a culminat tocmai acolo unde te așteptai mai puțin, afectând cristianele lui Cristiano.

A fost o etapă a gazdelor. Cele cinci victorii și doar o înfrângere dovedesc asta. Interesant este că din primele șase echipe doar locurile 5 și 6 au obținut victorii, primele trei mulțumindu-se cu câte un egal, iar locul 4 s-a ales cu o înfrângere: Argeș-Sibiu 3-1 cu speranțe întemeiate; Rapid – Petrolul 1-1 de neînțeles, giuleștenii dovedind slăbiciuni ascunse până acum; Unirea – Farul 2-1 într-un festival francez ce mă surprinde; Miercurea Ciuc – UTA 2-0, un alt rezultat surpriză bazat pe magician; CFR – „U” 3-2 toate bune până la bătaie; Botoșani – Metaloglobus 3-0 și nici acum n-a fost să fie; Oțelul – FCSB 1-4 cu musca pe mănușă; Dinamo – Craiova 1-1 convenabil chiar și combatantelor.

La prima vedere ne așteaptă o etapă favorabilă oaspeților. Doar în Bănie și pe Arena Națională gazdele sunt mai bine clasate decât oaspeții lor. În afara meciului de la București, unde Dinamo este mare favorită, în fiecare din celelalte meciuri este cel puțin o echipă angrenată în lupta pentru play-off, ceea ce face deosebit de interesantă această etapă.

Craiova – FCSB (duminică, ora 20) După multe păreri acesta este meciul care va hotărî soarta FCSB-ului în acest campionat. Dacă mă întrebați pe mine, cu toate că Rapidulețului meu nu i-ar conveni, prevăd o victorie la cel puțin două goluri a juveților. Îmi spun câțiva prieteni că sunt răutăcios dar, privind la rece, aceasta e diferența de stare de spirit (inclusiv valoare de moment) din sânul celor două echipe;

Farul – Rapid (duminică, ora 17) Gazdele își joacă ultima șansă de a mai prinde top 6. Oaspeții dau semne de neîncredere în forțele proprii pe un fond de oboseală psihică. Recenta eliminare din Cupa României poate fi pentru Rapid un punct de inflexiune pentru această perioadă sau pentru întreg sezonul. Eu mi-aș dori ca acest punct de inflexiune să fie doar pentru această perioadă;

UTA – Botoșani (duminică, ora 14) Total neobișnuită ora de disputare a jocului pentru două echipe ce-și dispută un loc în play-off. Chiar dacă moldovenii sunt mai bine așezați în top cred că textiliștii vor obține o victorie facilă. Interesant este că gazdele au obținut jumătate din punctele acumulate până acum în deplasare (câte 19) pe când oaspeții au fost mai productivi acasă (26, respectiv 16);

Ploiești – Pitești (vineri, ora 20) Meciul de deschidere al etapei. Musai pentru argeșeni să obțină cele trei puncte. Nu va fi ușor. Oricum, nu prea cred în egalul obținut de prahoveni în Giulești așa că le dau credit urmașilor lui Dobrin aflați sub conducerea lui Bogdan Andone;

Dinamo – Slobozia (luni, ora 20) Meciul de închidere al etapei. După cum spuneam acest meci are o mare favorită. Nici ca glumă nu e bună o surpriză. Oare să mi se readucă aminte că fotbalul se joacă cu o minge sferică?

„U” – Miercurea Ciuc (sâmbătă, ora 19) Un alt meci în care gazdele sunt favorite. Oare cât va conta în evoluția „șepcilor roșii” disputa din Gruia? Vor fi sechele după înfrângere și agățarea lui Bergodi de stâlpul infamiei? Tocmai ce o luaseră și studenții spre sferele înalte ale fotbalului științific.

Sibiu – CFR (luni, ora 17) Greu meci pentru gazde. Dau impresia că se complac într-o letargie ieftină cu speranța că după înjumătățirea punctelor să dea lovitura. Precedență există, chiar în mod repetitiv, așa că s-ar putea să le țină figura. Mi-ar părea rău să pice sașii;

Metaloglobus – Oțelul (sâmbătă, ora 14,30) Cenușăreasa etapei. Oțelul ar merita ostracizată după comportarea defensivei lor în meciul precedent. Sper să fie depistați și proscriși vinovații. Mă uitam la bietul Laszlo Balint cum se-ntreba: „eu ce vină am?”.

Opriți războiul!