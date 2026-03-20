Amenzi de 18.000 lei după controalele DSVSA Satu Mare. Verificări în ferme, piețe și farmacii veterinare

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare a desfășurat, în perioada 13–20 martie 2026, un total de 83 de controale în exploatații profesionale și non-profesionale, piețe, cabinete și farmacii veterinare din județ.

Sancțiuni aplicate pentru nereguli

În urma verificărilor, inspectorii au aplicat două sancțiuni contravenționale, dintre care una în valoare de 18.000 de lei. Amenda a fost dată unei exploatații profesionale de suine din localitatea Pir, pentru utilizarea necorespunzătoare a substanțelor în furaje.

De asemenea, a fost emis un avertisment pentru o exploatație non-profesională din localitatea Apa, unde animalele erau comercializate fără documentele prevăzute de legislația sanitar-veterinară.

Oportunități pentru medici veterinari

DSVSA Satu Mare a anunțat lansarea procedurii de atribuire pentru concesionarea serviciilor sanitare veterinare pentru următorii patru ani. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 3 aprilie 2026, ora 9:00, urmând să fie scoase la concurs 60 de circumscripții din județ.

Situația bolilor la nivel european și național

Potrivit instituției, gripa aviară continuă să evolueze în mai multe state europene, inclusiv în România, în județele Bihor, Cluj, Constanța și Ilfov, în special în rândul păsărilor sălbatice.

În același timp, Pesta Porcină Africană este prezentă în mai multe țări europene, inclusiv România, însă în județul Satu Mare nu mai există în prezent restricții sanitar-veterinare cauzate de această boală.