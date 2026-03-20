„Maratonul poveștilor”, la Biblioteca Județeană Satu Mare, de Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret

Biblioteca Județeană Satu Mare organizează, în perioada 1–2 aprilie 2026, evenimentul „Maratonul poveștilor”, dedicat Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii și Tineret. Activitățile vor avea loc la sediul instituției, în Sala de lectură „Gheorghe Bulgăr”, între orele 08:30 și 12:00.

Evenimentul, inițiat de bibliotecarii sătmăreni în urmă cu peste un deceniu, aduce în fața copiilor numeroși invitați din comunitate care devin, pentru câteva ore, povestitori. Reprezentanți ai autorităților locale, ai instituțiilor publice, sportivi, oameni de afaceri, magistrați sau membri ai forțelor de intervenție vor susține sesiuni de lectură publică, citind povești și texte narative pentru sutele de copii participanți.

De-a lungul anilor, „Maratonul poveștilor” a devenit o tradiție la nivel local, reunind în jurul cărții pentru copii instituții partenere, cadre didactice, părinți și mii de elevi din întreg județul.

Evenimentul marchează Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret, sărbătorită anual pe 2 aprilie, în onoarea scriitorului danez Hans Christian Andersen. Instituită în 1967 de UNESCO, această zi are ca scop promovarea lecturii în rândul celor mici și apropierea copiilor de universul cărților.

Bibliotecarii sătmăreni transmit, cu această ocazie, un mesaj clar: lectura trebuie încurajată încă de la cele mai fragede vârste, iar cititul împreună cu cei mici reprezintă una dintre cele mai valoroase forme de învățare.