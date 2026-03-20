Acțiune de amploare a polițiștilor în Ardud și Beltiug: amenzi de peste 57.000 de lei și lemn confiscat

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug și Poliției Orașului Ardud au desfășurat, în data de 19 martie, o acțiune în sistem integrat în localitățile Ardud și Beltiug, având ca scop menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea accidentelor rutiere și combaterea faptelor ilegale.

În cadrul acțiunii, oamenii legii au legitimat peste 160 de persoane și au verificat mai mult de 120 de autoturisme. În urma controalelor, au fost aplicate 87 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 57.000 de lei.

De asemenea, autovehiculele oprite au fost verificate și de inspectorii Registrului Auto Român, fiind reținute 5 certificate de înmatriculare pentru nereguli tehnice.

În timpul acțiunii, polițiștii au depistat un bărbat de 40 de ani din localitatea Sanislău, suspectat că ar fi transportat material lemnos fără proveniență legală. În acest caz, au fost confiscați aproximativ 120 de metri cubi de lemn de foc, din diverse specii precum frasin, fag, gorun, plop tremurător, stejar și carpen.

La acțiune au participat polițiști din mai multe structuri, inclusiv ordine publică, rutieră, criminalistică, investigarea criminalității economice, dar și reprezentanți ai altor instituții, precum Biroul pentru Imigrări și structuri specializate în protecția fondului forestier.

Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea siguranței cetățenilor.