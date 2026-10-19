Doi bărbați de 53 de ani au fost depistați, în aceeași seară, conducând cu 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, în municipiul Satu Mare

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au depistat, vineri, 16 octombrie, doi conducători auto care se aflau sub influența alcoolului. Ambele controale au avut loc pe Podul Transilvaniei, la interval de aproximativ o oră și jumătate, iar rezultatele etilotestului au fost identice.

Opriți la ore diferite, cu același rezultat

Primul șofer, un bărbat de 53 de ani din Satu Mare, a fost oprit în jurul orei 17:55. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Aproximativ o oră și jumătate mai târziu, în jurul orei 19:20, polițiștii au oprit un alt autoturism condus de un bărbat de aceeași vârstă, tot din municipiul Satu Mare. Și în acest caz, aparatul etilotest a indicat exact aceeași valoare: 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetări pentru conducere sub influența alcoolului

În ambele cazuri, polițiștii au continuat cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Valoarea indicată de etilotest reprezintă concentrația alcoolului în aerul expirat, nu alcoolemia din sânge.