Un localnic a descoperit elementul de muniție în timp ce se afla pe o pășune din Becheni, fiind solicitată intervenția echipajului pirotehnic

O descoperire periculoasă a fost făcută în localitatea Becheni, unde un localnic a găsit o bombă de aruncător, de calibrul 82 mm, pe o pășune. Situația a impus intervenția specialiștilor pirotehniști din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, care au fost mobilizați pentru ridicarea și transportarea în condiții de siguranță a muniției. Autoritățile le reamintesc cetățenilor că astfel de obiecte pot reprezenta un pericol și nu trebuie manipulate sub nicio formă.

Intervenție pentru ridicarea muniției

După semnalarea descoperirii, la fața locului a intervenit echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare. Specialiștii au avut misiunea de a ridica bomba de aruncător și de a o transporta în condiții de siguranță.

Elementul de muniție, cu un calibru de 82 mm, a fost găsit pe o pășune din localitatea Becheni. Nu au fost comunicate alte detalii privind împrejurările exacte ale descoperirii.

Ce trebuie să faci dacă găsești muniție

Autoritățile atrag atenția că orice element de muniție descoperit trebuie tratat cu maximă prudență, indiferent de vechimea sau de starea aparentă a acestuia.

Cetățenii sunt sfătuiți să respecte câteva reguli esențiale:

Nu atingeți și nu mișcați obiectul descoperit.

Nu încercați să îl transportați sau să îl demontați.

Îndepărtați-vă de locul respectiv și evitați accesul altor persoane în apropiere.

Anunțați imediat autoritățile prin apel la numărul unic de urgență 112.

Respectarea acestor recomandări poate preveni accidente grave, întrucât muniția rămasă din conflicte armate poate fi încă periculoasă chiar și după trecerea multor ani.