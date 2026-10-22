Amenzi de peste 105.000 de lei într-o zi, în județul Satu Mare Locale •



Acțiunile din 21 octombrie au vizat menținerea ordinii publice și siguranța circulației. Cea mai mare parte a sancțiunilor a fost aplicată în cadrul activităților de supraveghere și control al traficului rutier.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au aplicat peste 230 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 105.000 de lei, în urma acțiunilor desfășurate în județ în cursul zilei de 21 octombrie.

Activitățile au urmărit menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea faptelor antisociale și verificarea respectării regulilor de circulație. În cadrul intervențiilor pentru menținerea ordinii publice, oamenii legii au constatat abateri pentru care au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 15.000 de lei.

O componentă importantă a acțiunilor a vizat circulația pe drumurile din județ. Polițiștii care au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 90.000 de lei.

Controalele au avut atât un rol preventiv, prin prezența echipajelor în teren, cât și unul de identificare și sancționare a abaterilor constatate. Acțiunile au urmărit reducerea comportamentelor care pot afecta siguranța cetățenilor, atât în spațiile publice, cât și în trafic. Bilanțul transmis de IPJ Satu Mare însumează sancțiunile aplicate în cele două domenii de activitate pe parcursul zilei de 21 octombrie.

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