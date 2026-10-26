



Atmosfera de toamnă a cuprins Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare, unde elevii de gimnaziu și profesorii au participat la un târg dedicat bogăției și culorilor acestui anotimp. Evenimentul a adus împreună produse de sezon, decorațiuni originale și multă voie bună, oferindu-le copiilor ocazia de a-și pune în valoare imaginația.

Elevii au contribuit la realizarea unei sărbători a toamnei, în care fiecare produs și fiecare obiect decorativ au întregit atmosfera. Dincolo de pregătirea celor prezentate la târg, întâlnirea a însemnat și bucuria de a participa la o activitate comună, alături de colegi și profesori.

Un loc aparte l-au avut elevii claselor a V-a, cei mai mici dintre gimnaziști. Aceștia au pictat dovleci și i-au transformat în decorațiuni pline de personalitate. Culorile și modelele alese au reflectat creativitatea copiilor, aducând un plus de farmec evenimentului.

Târgul a oferit un cadru în care îndemânarea și spiritul de echipă s-au îmbinat firesc. Prin implicarea în pregătirea și desfășurarea activităților, elevii au avut posibilitatea să colaboreze, să împărtășească idei și să se bucure împreună de rezultatul muncii lor.

Astfel de inițiative dau viață comunității școlare și creează amintiri care depășesc rutina orelor de curs. La Colegiul Național „Mihai Eminescu”, toamna a devenit, pentru o zi, un prilej de întâlnire, expresie artistică și apropiere.

Entuziasmul elevilor și implicarea profesorilor au contribuit la reușita unei activități în care bucuria de a crea împreună a fost în centrul atenției.