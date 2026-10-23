Doi bărbați din aceeași familie, cercetați pentru trafic de canabis la Satu Mare. Unul a fost arestat preventiv

Locale 23.10.2026 14:03
Doi bărbați din aceeași familie, cercetați pentru trafic de canabis la Satu Mare. Unul a fost arestat preventiv

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au documentat activitatea infracțională a 2 bărbați, membri ai aceleiași familii, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada cuprinsă între luna aprilie și luna octombrie 2026, unul din bărbați ar fi procurat, deținut și vândut canabis, în mod repetat, în municipiul Satu Mare.

Pe parcursul cercetărilor, au fost indisponibilizate droguri de risc tranzacționate de către acesta, iar în urma percheziției domiciliare la locuința acestora au fost găsite și ridicate peste 100 de grame de canabis, destinat comercializării, un cântar de precizie, precum și alte mijloace de probă.

La data de 22 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus reținerea celor 2 bărbați.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare a dispus arestarea preventivă a unuia dintre bărbați, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
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