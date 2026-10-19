Exercițiu a jandarmilor români și ucraineni la Bogdand

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca informează cetățenii că, în data de 20 octombrie 2026, începând cu ora 13:00, pe raza comunei Bogdand, în zona „La Fântâna Pintii”, se va desfășura un exercițiu tactic interinstituțional, organizat în cadrul proiectului LinkBord – ROUA00091 ”Safeguarding EU’s external borders”, finanțat prin Programul Interreg NEXT România–Ucraina 2021–2027.





La exercițiu vor participa reprezentanți ai Jandarmeriei Române, ai Gărzii Naționale a Ucrainei, precum și ai instituțiilor cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice și gestionării situațiilor de urgență la frontiera externă a UE.





”În acest context, îi informăm pe locuitorii comunei Bogdand și ai zonelor învecinate că eventualele zgomote produse de folosirea muniției de exercițiu, precum și prezența unui număr mai mare de forțe și mijloace de intervenție fac parte exclusiv din scenariul exercițiului și nu reprezintă o situație reală de pericol.





Rugăm cetățenii să nu se îngrijoreze și să respecte eventualele indicații ale personalului aflat în teren, precum și delimitările stabilite pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță.





Exercițiul are ca obiectiv testarea, în condiții cât mai apropiate de cele reale, a capacității de reacție, comunicare și cooperare dintre structurile române și ucrainene implicate”, se arată într-o informare a Jandarmeriei Satu Mare.



