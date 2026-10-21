Curtea grădiniței a devenit un spațiu al descoperirilor și al întâlnirii dintre copii, părinți și cadre didactice. Decorurile de sezon, activitățile distractive și spectacolul „Povestea jucăriilor” au dat culoare unei zile dedicate toamnei.



Grădinița cu Program Prelungit „14 Mai” a organizat Festivalul Toamnei, un eveniment care i-a adus pe cei mici în mijlocul unei atmosfere de sărbătoare. Frunzele arămii, dovlecii și roadele de sezon au transformat curtea unității într-un decor în care copiii au descoperit farmecul acestui anotimp prin joacă și experiențe împărtășite cu colegii.

Activitățile au fost pregătite pentru a le oferi preșcolarilor ocazia să exploreze, să se bucure de surprizele toamnei și să participe împreună la momente distractive. În centrul evenimentului s-au aflat copiii, ale căror zâmbete și entuziasm au însuflețit întreaga sărbătoare.

Unul dintre momentele speciale ale festivalului a fost spectacolul „Povestea jucăriilor”. Reprezentația a completat programul zilei și a adus o nouă întâlnire cu lumea poveștilor, spre bucuria micilor spectatori.

Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul și implicarea directoarei Maria Olar. Organizatorii i-au mulțumit pentru susținerea inițiativelor care încurajează creativitatea și contribuie la construirea unor experiențe frumoase în anii de grădiniță.

O contribuție importantă au avut-o și părinții, care s-au implicat în pregătirea sărbătorii. Prin sprijinul oferit și materialele de toamnă aduse, aceștia au ajutat la amenajarea unui cadru primitor și plin de culoare.

Dincolo de decoruri și de programul artistic, festivalul a pus în valoare prietenia, colaborarea și generozitatea. Potrivit organizatorilor, întâlnirea a fost și o ocazie de a întări legătura dintre familie și grădiniță, prin participarea la o experiență comună.

„Cele mai frumoase amintiri se nasc atunci când copiii, părinții și cadrele didactice își unesc zâmbetele și inimile”, au transmis reprezentanții grădiniței, mulțumindu-le tuturor celor care au contribuit la desfășurarea evenimentului.