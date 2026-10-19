Un bărbat din Certeze a fost rănit într-un accident produs vineri după-amiază, după ce autoturismul pe care îl conducea a lovit mașina din față

Un accident rutier produs pe Drumul Național 19, în localitatea Botiz, s-a soldat cu rănirea unui bărbat în vârstă de 72 de ani. Evenimentul a avut loc vineri, 16 octombrie, în jurul orei 15:50, când două autoturisme au intrat în coliziune. În urma impactului, unul dintre șoferi a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. Polițiștii rutieri au deschis cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Nu a păstrat distanța de siguranță

Potrivit informațiilor transmise de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, la volanul unuia dintre autoturisme se afla un bărbat de 72 de ani, din localitatea Certeze. Din primele cercetări a reieșit că acesta nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de mașina care circula în fața sa, condusă de un bărbat de 56 de ani, din municipiul Carei, intrând în coliziune cu aceasta.

În urma impactului, șoferul în vârstă de 72 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu etilotestul

Polițiștii au efectuat testarea conducătorilor auto cu aparatul etilotest, în ambele cazuri rezultatele fiind negative.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.