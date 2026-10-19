Iulia Pop de la CSM Olimpia, din nou la națională

Antrenor: Alin Pop.









Echipa feminină de handbal U17 a CSM Olimpia Satu Mare a obținut o nouă victorie categorică în campionat, impunându-se cu 48–33 în fața formației LPS Bistrița. În timp ce elevele lui Alin Pop se pregătesc pentru următoarea etapă, una dintre cele mai bune jucătoare ale echipei, Iulia Pop, se alătură lotului național U16 al României.Formația sătmăreană își continuă parcursul fără greșeală în Campionatul Național de handbal feminin U17. Joi, în Sala de Sport „Ecaterina Both” din Satu Mare, CSM Olimpia a controlat autoritar confruntarea cu LPS Bistrița, din etapa a cincea a sezonului regulat, și s-a impus la o diferență de 15 goluri, scor 48–33.Elevele antrenorului Alin Pop au început în forță partida, iar după numai șase minute conduceau deja cu 6–1. Sătmărencele au continuat să dicteze ritmul jocului, atât în atac, cât și în apărare, distanțându-se treptat pe tabelă. În minutul 23, avantajul gazdelor ajunsese la 12 goluri, scor 20–8.Până la pauză, bistrițencele au reușit să reducă din diferență, astfel că cele două echipe au intrat la vestiare la scorul de 24–15.După reluare, CSM Olimpia a rămas la cârma jocului și nu le-a oferit adversarelor prea multe șanse de revenire. În minutul 41, sătmărencele aveau din nou un avans de 12 goluri, scor 33–21, iar în minutul 58 tabela indica o diferență de 18 goluri, 48–30. Oaspetele au mai înscris de trei ori pe final, însă victoria gazdelor nu a fost pusă în pericol: 48–33.În urma acestui succes, CSM Olimpia ocupă locul al treilea în clasament, cu maximum de puncte după cele trei partide disputate. Următorul meci este programat pe 30 octombrie, în deplasare, la Târgu Mureș, unde sătmărencele vor întâlni formația LPS, aflată în prezent pe poziția a zecea.Iulia Pop, din nou la lotul naționalPauza competițională din următoarele două săptămâni va fi folosită de echipe pentru pregătirea următoarelor meciuri. Pentru Iulia Pop, însă, urmează o perioadă importantă la nivel internațional.Una dintre jucătoarele de bază ale CSM Olimpiei a fost convocată din nou la reprezentativa U16 a României. Handbalista sătmăreană va pleca în acest weekend la Izvorani, în județul Ilfov, unde va participa, de duminică până miercurea viitoare, la un stagiu de pregătire al echipei naționale.Acțiunea face parte din pregătirile pentru Regional Challenge Cup, competiție internațională de junioare care se va desfășura în perioada 22–25 octombrie, la Priștina, în Kosovo.Pentru Iulia Pop, aceasta este cea de-a patra convocare la o reprezentativă juvenilă a României, o nouă confirmare a evoluțiilor sale bune în tricoul echipei sătmărene. În timp ce colegele sale vor continua pregătirile pentru reluarea campionatului, tânăra handbalistă va avea ocazia să își demonstreze valoarea și pe scena internațională.HANDBAL FEMININ, U17, GRUPA G, ETAPA 5CSM Olimpia Satu Mare – LPS Bistrița 48–33 (24–15)CSM Olimpia: Elena Costin, Maria Cristiana Culcean (3 goluri), Roberta Bagaian (6), Sonia Precup (9), Teodora Crăciun (2), Iulia Pop (6), Patrisia Stanciu, Alesia Sofia Achim, Sara Maria Șteț, Anastasia Zekovic Vlaic (9), Lavinia Andreicuț (4), Ilinca Maria Petric (3), Daciana Georgiana Ursa, Norina Alexandra Bombar (5), Antonia Maria Andronache (1).