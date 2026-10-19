L Curtea de Apel Oradea a admis contestația DNA și a înlocuit controlul judiciar cu arestarea preventivă în cazul celor cinci inculpați reținuți în dosarul presupuselor mite de la frontiera cu Ucraina

Cinci polițiști de frontieră și funcționari vamali de la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu au ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce Curtea de Apel Oradea a schimbat, luni, 19 octombrie 2026, decizia Tribunalului Bihor. Instanța a admis contestația formulată de procurorii DNA, care solicitaseră o măsură preventivă mai severă. Hotărârea este definitivă și vizează cinci dintre persoanele reținute în dosarul de corupție instrumentat de procurorii anticorupție.

Instanța a schimbat decizia Tribunalului Bihor

Cei cinci inculpați sunt polițiștii de frontieră Mircea Darida, Aurelian-Florin Ghiurău-Schiesz și Radu-Adrian Nergheș, precum și funcționarii vamali Attila Juhasz și Szilard Richard Ilonczai.

Potrivit soluției publicate pe Portalul Instanțelor de Judecată, Curtea de Apel Oradea a desființat în totalitate încheierea Tribunalului Bihor din 14 octombrie, prin care fusese dispus controlul judiciar, și a admis propunerea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile. Măsura urma să fie pusă în executare prin mandatele emise în cauză.

Acuzații privind mite de până la 1.900 de euro

Potrivit procurorilor DNA, în perioada 2025–2026, mai mulți polițiști de frontieră și funcționari vamali ar fi primit de la șoferii care tranzitau frontiera dintre Ucraina și România sume cuprinse între 50 și 1.900 de euro sau echivalentul în alte valute. Banii ar fi fost oferiți pentru ca funcționarii să nu constate eventuale nereguli și să efectueze controale formale asupra persoanelor, vehiculelor, mărfurilor și bunurilor transportate.

Dosarul îi vizează și pe Daniel-Constantin Căpățână, șeful Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu, și pe Elena-Mădălina Căpățână, agentă de poliție de frontieră. În cazul acestora, Tribunalul Bihor dispusese anterior arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Daniel-Constantin Căpățână și control judiciar pentru 60 de zile față de Elena-Mădălina Căpățână.

În ceea ce îl privește pe șeful punctului de frontieră, procurorii au formulat acuzații inclusiv de divulgare a unor informații nepublice, mărturie mincinoasă, inducerea în eroare a organelor judiciare și sustragerea de obiecte sau înscrisuri. În cazul celeilalte inculpate, acuzațiile includ constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată.

Ancheta este desfășurată de DNA, cu sprijinul lucrătorilor Direcției Generale Anticorupție. Acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate în cadrul procesului penal, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.