



Astăzi, 21 octombrie, primarul orașului Tășnad, Adrian Dănuț Farcău, împlinește o vârstă frumoasă. Este un prilej de a-i transmite gânduri bune și urări de sănătate, dar și de a aprecia implicarea sa în viața comunității pe care o conduce.

Un primar implicat și gospodar, Adrian Farcău își dedică munca orașului și oamenilor săi. Administrarea unei comunități presupune răbdare, responsabilitate și perseverență, iar fiecare proiect dus la bun sfârșit înseamnă un pas înainte pentru Tășnad.

Dincolo de responsabilitățile funcției, ziua de naștere este un moment pentru bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi și pentru a privi cu încredere spre anii care urmează.

La ceas aniversar, îi dorim sănătate, împliniri alături de familie și putere de muncă pentru a continua proiectele dedicate tășnădenilor. Să aibă parte de oameni de încredere alături, de înțelepciune în decizii și de satisfacția lucrurilor bine făcute!

La mulți ani, Adrian Farcău, cu bucurii și reușite în slujba comunității!