Liceeni sătmăreni au vizitat Primăria pentru a afla cum se iau deciziile în oraș

Locale 16.10.2026 17:17
Liceeni sătmăreni au vizitat Primăria pentru a afla cum se iau deciziile în oraș


Primăria Municipiului Satu Mare, prin viceprimarul orașului, Cristina Tămașan Ilieș a primit vizita unui grup de elevi de liceu, în cadrul Zilelor Studenților Sătmăreni. Tinerii au avut ocazia să afle cum funcționează administrația locală și cum sunt luate deciziile care influențează viața comunității.

Vizita le-a oferit elevilor o perspectivă asupra activității din Primărie și a rolului pe care instituția îl are în dezvoltarea municipiului.

La final, reprezentanții Primăriei le-au urat succes în continuarea studiilor și curaj să își urmeze propriul drum.

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