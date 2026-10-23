Iubitorii de literatură sunt invitați marți, 27 octombrie 2026, de la ora 16:00, la lansarea volumului „Trupul gândurilor”, cea mai recentă carte semnată de Mihai Pătrașcu, apărută la Editura Galaxia Gutenberg.



Evenimentul va avea loc la Galeria de Artă a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, situată pe strada Mihai Viteazu nr. 32.

Alături de autor, despre volum vor vorbi Felician Pop și Robert Laszlo. Discuția va fi moderată de Florin Mureșan.

Întâlnirea le va oferi participanților ocazia să descopere noua carte și să discute cu Mihai Pătrașcu și cu invitații săi, într-o după-amiază dedicată literaturii.

Intrarea este liberă.