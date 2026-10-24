



Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, salută promulgarea Legii nr. 204/2026, care prevede scutirea de accize pentru cel mult 200 de litri de băuturi alcoolice tradiționale anual, pe gospodărie înscrisă în Registrul agricol, cu condiția ca acestea să nu fie vândute. Parlamentarul afirmă că prevederea reprezintă rezultatul unui amendament pe care l-a propus și susținut.

Președintele României a semnat joi, 22 octombrie, decretul de promulgare a actului normativ care completează Codul fiscal. Noua prevedere stabilește plafonul de 200 de litri anual pentru fiecare gospodărie evidențiată în Registrul agricol și condiționează scutirea de faptul că băuturile nu sunt supuse vânzării. (AGERPRES)

Într-un mesaj public, Mircea Govor a prezentat demersul drept o măsură de sprijin pentru gospodari și pentru păstrarea tradițiilor locale.

„Un demers pornit din Satu Mare, din respect pentru gospodarii noștri și pentru tradițiile păstrate din generație în generație, a devenit lege pentru întreaga Românie”, a transmis deputatul.

Liderul social-democraților sătmăreni a arătat că parcursul legislativ a presupus și reluarea susținerii amendamentului după trimiterea legii spre reexaminare. Potrivit acestuia, prevederea referitoare la cei 200 de litri a fost eliminată de Senat și ulterior reintrodusă în Camera Deputaților, forul decizional.

„Drumul nu a fost simplu. Legea a fost trimisă spre reexaminare, iar prevederea privind cei 200 de litri a fost eliminată de Senat. Nu am renunțat. Am susținut reintroducerea amendamentului în Camera Deputaților, forul decizional, iar Parlamentul l-a adoptat din nou”, a explicat Mircea Govor.

Deputatul a subliniat legătura dintre această măsură și specificul comunităților din județ. În mesajul său, a amintit Țara Oașului, zona Codrului și Valea Someșului, unde producerea pălincii, țuicii și rachiului este legată de îngrijirea livezilor și de tradițiile familiilor.

„Ele reprezintă rodul livezilor îngrijite cu trudă, munca familiilor și o tradiție transmisă din tată în fiu”, a afirmat parlamentarul.

Mircea Govor le-a mulțumit colegilor din PSD și parlamentarilor din celelalte formațiuni care au susținut adoptarea prevederii, apreciind promulgarea drept îndeplinirea unui angajament față de comunitate.

„Mi-am respectat promisiunea făcută gospodarilor din Satu Mare și din întreaga țară”, a transmis președintele PSD Satu Mare.