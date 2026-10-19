Luni, 19 octombrie 2026, la sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare a avut loc conferința principală de planificare convocată de prefectul Altfatter Tamás, dedicată organizării manifestărilor prilejuite de Ziua Armatei României – 25 octombrie 2026. În cadrul ședinței s-au consolidat și clarificat coordonatele organizării și a fost definitivat programul ceremoniilor militare care vor avea loc în două orașe ale județului.
La conferință au participat generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, locțiitor al comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, locotenent-colonelul Adrian Mureșan, comandantul Garnizoanei Satu Mare, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, reprezentanți ai structurilor Ministerului Apărării Naționale și ai Ministerului Afacerilor Interne, ai administrației publice locale, precum și ai instituțiilor responsabile cu buna desfășurare a evenimentelor.
Ceremoniile militare se vor desfășura duminică, 25 octombrie 2026, la Satu Mare, începând cu ora 10:00, și la Carei, începând cu ora 13:00. Programul activităților care vor avea loc la Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român” cuprinde: sosirea persoanei oficiale, prezentarea onorului, salutul Drapelului de luptă, intonarea Imnului Național al României, oficierea serviciului religios, alocuțiuni, depuneri de coroane și jerbe de flori, primirea Ștafetei Veteranilor, realizarea dispozitivului de defilare și intonarea de cântece patriotice, defilarea detașamentului de onoare și survol aerian.
„Pregătirile pentru Ziua Armatei au intrat în linie dreaptă. Împreună cu structurile militare și civile implicate, am analizat fiecare detaliu, pentru ca ceremoniile de la Satu Mare și Carei să se desfășoare impecabil, cu solemnitatea pe care o merită cei care au slujit și slujesc România. Îi invit pe sătmăreni să fie alături de noi pe 25 octombrie, pentru a cinsti împreună memoria eroilor și devotamentul militarilor de astăzi.” – prefect Altfatter Tamás