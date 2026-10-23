Un autoturism a părăsit carosabilul și a ajuns într-un șanț, joi seara, între localitățile Medieș și Băbășești. O tânără rămasă încarcerată a fost extrasă de pompieri și transportată la spital.



Accidentul s-a produs în seara zilei de 22 octombrie, în jurul orei 20:00. Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au fost solicitați să intervină după ce o mașină a ieșit de pe partea carosabilă și a intrat într-un șanț.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare grea și un echipaj de terapie intensivă mobilă.

În autoturism a rămas încarcerată o tânără în vârstă de aproximativ 20 de ani. Aceasta era conștientă în momentul intervenției.

Pompierii au extras-o din autovehicul și au predat-o echipajului medical. Ulterior, tânăra a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare pentru investigații și îngrijiri medicale.

Informațiile transmise nu precizează cauza accidentului sau gravitatea leziunilor suferite.