O tânără de aproximativ 20 de ani, descarcerată după un accident între Medieș și Băbășești

Locale 23.10.2026 10:27
O tânără de aproximativ 20 de ani, descarcerată după un accident între Medieș și Băbășești

Un autoturism a părăsit carosabilul și a ajuns într-un șanț, joi seara, între localitățile Medieș și Băbășești. O tânără rămasă încarcerată a fost extrasă de pompieri și transportată la spital.

Accidentul s-a produs în seara zilei de 22 octombrie, în jurul orei 20:00. Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au fost solicitați să intervină după ce o mașină a ieșit de pe partea carosabilă și a intrat într-un șanț.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare grea și un echipaj de terapie intensivă mobilă.

În autoturism a rămas încarcerată o tânără în vârstă de aproximativ 20 de ani. Aceasta era conștientă în momentul intervenției.

Pompierii au extras-o din autovehicul și au predat-o echipajului medical. Ulterior, tânăra a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare pentru investigații și îngrijiri medicale.

Informațiile transmise nu precizează cauza accidentului sau gravitatea leziunilor suferite.

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