



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la data de 19 octombrie 2026, acțiuni pentru menținerea ordinii publice, prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței în trafic. În urma activităților, au fost aplicate, cumulat, peste 180 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de peste 42.000 de lei.

Intervențiile au vizat atât respectarea normelor de conviețuire socială, cât și supravegherea și controlul circulației pe drumurile din județ.

Sancțiuni de peste 12.000 de lei pentru abateri de la normele de ordine publică

În cadrul activităților destinate menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 12.000 de lei.

Potrivit informării transmise de IPJ Satu Mare, acțiunile au urmărit prevenirea faptelor antisociale și protejarea cetățenilor. Prezența echipajelor în teren a avut atât un rol preventiv, cât și unul de constatare și sancționare a abaterilor.

Peste 150 de sancțiuni în urma acțiunilor din trafic

O altă componentă a activității polițiștilor sătmăreni a vizat supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier. În cadrul acestor acțiuni au fost aplicate peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 30.000 de lei.

Controalele au urmărit respectarea regulilor de circulație și prevenirea situațiilor care pot pune în pericol participanții la trafic. Informarea poliției nu detaliază categoriile de abateri pentru care au fost aplicate sancțiunile.

Bilanțul zilei de 19 octombrie reflectă activitatea desfășurată pe două direcții principale: menținerea ordinii în comunități și siguranța circulației. Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare subliniază că siguranța cetățenilor rămâne prioritatea acțiunilor derulate în județ.