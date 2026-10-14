



Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din Poiana Codrului, este cercetat de polițiști după ce a fost depistat conducând un autoturism fără a deține permis de conducere. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că mașina era radiată din circulație și avea aplicate numere de înmatriculare false.

Incidentul a avut loc marți, 13 octombrie 2026, în jurul orei 11:00, pe drumul comunal DC 24, în localitatea Poiana Codrului.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Vinului, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 59 de ani.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Mai mult, oamenii legii au descoperit că autoturismul figura ca fiind radiat din circulație, iar plăcuțele cu numerele de înmatriculare montate pe acesta erau false.

Polițiștii continuă cercetările

În acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Conducerea unui autovehicul fără permis, precum și utilizarea unor numere de înmatriculare false pot atrage răspunderea penală, în funcție de faptele constatate și de rezultatele anchetei.



