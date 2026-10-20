



Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director aduce în atenție atât pregătirea candidaților, cât și viziunea acestora pentru școlile pe care le conduc. La Satu Mare, directorii Colegiilor Naționale „Mihai Eminescu”, „Ioan Slavici” și „Doamna Stanca”, alături de directorul Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil”, vorbesc despre responsabilitate, performanță și colaborare.

Rezultatele comunicate și mesajele transmise după primele etape conturează priorități comune: susținerea elevilor, dezvoltarea echipelor de profesori și consolidarea relației dintre școală, părinți și comunitate. Concursul continuă, iar promovarea probelor de până acum reprezintă un pas în acest parcurs.

Horea Jurge, note de 8 și 9,50 la primele două probe

Directorul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Horea Jurge, a obținut nota 8 la proba de competențe și 9,50 la cea de legislație școlară. Urmează interviul pe baza planului managerial și proba practică.

Pentru acesta, rezultatele confirmă pregătirea serioasă, dar sporesc și responsabilitatea față de comunitatea educațională. Prioritățile prezentate sunt consolidarea performanței academice, susținerea dezvoltării profesionale a profesorilor, modernizarea resurselor și diversificarea oportunităților pentru elevi.

„Un obiectiv important este consolidarea unui climat școlar sigur în care exigența să fie însoțită de echitate, respect și sprijin pentru dezvoltarea fiecărui elev”, precizează Horea Jurge.

În viziunea sa, tradiția colegiului trebuie protejată printr-o conducere orientată spre viitor, bazată pe obiective clare, comunicare și valorificarea competențelor echipei.

Nicoleta Pițig, la „Ioan Slavici”: responsabilitate față de oameni și instituție

Nicoleta Pițig, care a preluat conducerea Colegiului Național „Ioan Slavici” la 1 septembrie 2026, privește rezultatul primelor două probe drept o confirmare a angajamentului asumat.

„Funcția de director nu este un privilegiu, ci o responsabilitate față de oameni, față de instituție și față de comunitatea pe care aceasta o deservește”, subliniază directoarea.

Aceasta își propune menținerea performanțelor la Bacalaureat, dezvoltarea proiectelor interdisciplinare și extinderea parteneriatelor cu licee din țară și din străinătate.

Alte direcții sunt implicarea în proiecte Erasmus+ și programe europene, în funcție de finanțările disponibile, precum și dezvoltarea unei comunități active a absolvenților. Aceștia ar putea contribui prin mentorat, orientare profesională și proiecte comune.

Nicoleta Anamaria Kichel, la „Doamna Stanca”: tradiție, inovație și colaborare

Directoarea Colegiului Național „Doamna Stanca”, Nicoleta Anamaria Kichel, își începe mesajul felicitând colegii care au promovat primele etape și exprimându-și înțelegerea față de cei care nu au obținut rezultatul dorit.

Promovarea etapelor de până acum o responsabilizează în perspectiva următoarei probe, pe care o abordează cu seriozitate și încredere. În centrul preocupărilor sale se află echipa colegiului, continuarea proiectelor începute și păstrarea unui climat în care fiecare să se simtă valorizat și susținut.

„Cred cu tărie că performanța în educație se construiește prin armonizarea tradiției cu inovația”, afirmă directoarea.

Nicoleta Anamaria Kichel susține și consolidarea colaborării dintre școli, prin împărtășirea experiențelor, resurselor și ideilor. Dialogul cu părinții și parteneriatele bazate pe încredere sunt, în opinia sa, necesare dezvoltării unor comunități educaționale puternice.

Claudiu Mondici, nota 10 la proba scrisă

Directorul Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil”, Claudiu Mondici, a anunțat obținerea notei 10 la proba scrisă. Acesta consideră rezultatul o validare a celor 17 ani petrecuți în managementul educațional.

Experiența sa cuprinde funcțiile de inspector școlar pentru management educațional, inspector general adjunct, inspector general și, în ultimii 11 ani, director de școală.

„Acest rezultat demonstrează că experiența practică, îmbinată cu pregătirea teoretică riguroasă, reprezintă cheia succesului”, transmite Claudiu Mondici, subliniind că punctajul maxim îl obligă să mențină standarde ridicate.

Dincolo de rezultatele probelor, cele patru mesaje leagă conducerea școlii de o responsabilitate comună: crearea condițiilor în care elevii și profesorii să poată progresa, iar prestigiul instituțiilor să fie susținut prin fapte.